Il n'y a «aucun doute» sur le fait que le baiser imposé par Luis Rubiales à Jenni Hermoso en 2023 était «non consenti», a estimé mercredi la procureure Marta Durántez Gil. Elle a présenté ses conclusions au procès de l'ex-patron du football espagnol.

La procureure a rendu ses conclusions ce mercredi lors du procès de l'ex-patron du football espagnol (archives). imago/Marca

Keystone-SDA ATS

«Ça a été un baiser non consenti: je crois qu'après examen, il n'y a aucun doute, ou du moins pas de doute raisonnable suffisant», a déclaré la procureure. Elle a confirmé la peine de deux ans et demi de prison requise contre Luis Rubiales, jugé pour agression sexuelle et pour les pressions exercées sur la joueuse pour atténuer le scandale.

«Il n'existe aucun précédent d'animosité» qui aurait pu conduire Jenni Hermoso à «ne pas dire la vérité sur ce qui s'est passé au moment du baiser et des contraintes» qui ont suivi, a souligné la procureure. Elle a insisté sur la «totale cohérence entre les faits qu'elle a racontés et son comportement immédiat et ultérieur».

Certain rejet

En 2025, «cela suscite en moi un certain rejet (...) de continuer à demander aux victimes d'une agression sexuelle pourquoi elles riaient, pourquoi elles faisaient la fête», a aussi lancé Mme Durántez Gil. Elle a ainsi évoqué les vidéos de célébration des joueuses, Jenni Hermoso en tête, diffusées après la victoire des Espagnoles en finale du Mondial, et donc après le baiser, et mises en avant par la défense.

«Elle avait des sentiments partagés, elle voulait passer inaperçue, que tout cela ne soit pas réduit au baiser non consenti, mais au triomphe de la sélection» espagnole, a encore déclaré la procureure: «Est-elle moins victime pour cela?».

Jenni Hermoso faisait «face à la puissance de toute une fédération de football et à un président qui n'était pas à la tête de beaucoup de choses, mais d'absolument tout», a encore décrit la procureure.