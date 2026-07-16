Amenda, qui n'a disputé que 7 matches avec l’équipe de Suisse et faisait partie de la sélection qui a participé à la Coupe du monde, a signé un contrat «à long terme». Le club n'a toutefois pas précisé la durée exacte. Le montant du transfert, qui n’a pas été divulgué par les clubs, s’élèverait à près de 20 millions d’euros.

Originaire de Bienne, Amenda a démarré sa carrière à YB. Après deux saisons en Super League, ce défenseur central d'1m94 a rejoint l’Eintracht Francfort, où il s’est imposé comme titulaire lors de la deuxième partie de la saison dernière. Coventry est coaché depuis 2024 par la légende de Chelsea Frank Lampard.