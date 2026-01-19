  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Football Aurélie Csillag franchit un cap et signe à Liverpool

ATS

19.1.2026 - 18:37

Aurélie Csillag est désormais une joueuse de Liverpool. Le club anglais a annoncé lundi l'arrivée de l'attaquante internationale suisse, qui évoluait jusqu'à présent à Fribourg, en Allemagne.

Keystone-SDA

19.01.2026, 18:37

19.01.2026, 18:58

La Zurichoise, qui fêtera ses 23 ans le 24 janvier, a signé un contrat portant jusqu'en 2029 avec les Reds. Elle rejoint Iman Beney (Manchester City), Luana Bühler (Tottenham), Noelle Maritz (Aston Villa), Livia Peng (Chelsea), Seraina Piubel et Leila Wandeler (West Ham), au sein de la prestigieuse Super League anglaise.

Formée à Grasshopper, Aurélie Csillag a joué trois ans au FC Bâle avant de rejoindre le SC Fribourg l'été dernier. En six mois, elle a marqué quatre buts en 14 matches avec le club de la Forêt-Noire.

Les plus lus

Groenland : Trump durcit le ton sur les surtaxes douanières
Un ticket d'entrée à un milliard de dollars pour siéger au «Conseil de paix» de Trump
Michel Platini dégomme Gianni Infantino : «Il a viré autocrate»
«Ce n'est pas drôle» - Deux vétérans suisses nagent en eaux troubles
Une CAN 2025 minée par les polémiques arbitrales
Adeline Blondieau raconte les insultes reçues lors de son mariage avec Johnny Hallyday