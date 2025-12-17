Le Real Madrid s'est qualifié sans particulièrement briller pour les huitièmes de finale de la Coupe du Roi, en allant battre difficilement 3-2 la modeste équipe de Talavera de la Reina, à la traîne dans son championnat de 3e division, mercredi.

😮‍💨 | Kylian Mbappé encore lui ! 🚀💥



Profitez de notre pass à 69€ pour toute la deuxième partie de saison ici : https://t.co/zipauAD0bj ! 📲 pic.twitter.com/gPsWcaYzg0 — DAZN France (@DAZN_FR) December 17, 2025

Agence France-Presse Clara Francey

Dans le petit stade El Prado de 6000 places archi-plein, c'est encore une fois Kylian Mbappé qui a débloqué la situation en faveur des Merengues, en transformant à la 41e minute un penalty, avant que Farrando contre son camp (45e) ne permette au Real Madrid de regagner les vestiaires avec deux buts d'avance.

Les Madrilènes se sont ménagés une fin du match difficile en laissant Talavera revenir au score grâce à un but d'Arroyo (80e). Mbappé a redonné un peu d'air à son équipe (88e), pas pour longtemps puisque Di Renzo (90e+1) a permis aux locaux d'encore recoller au score.

Lors de ces seizièmes de finale de la Copa del Rey, les deux autres géants d'Espagne, le FC Barcelone et l'Atlético Madrid, se sont eux aussi imposés sans gloire sur le terrain de deux autres clubs de 3e division, Guadalajara (2-0) mardi soir et l'Atlético Baléares en début de soirée mercredi (3-2).

Le résumé vidéo du dernier match du Real Madrid en Liga