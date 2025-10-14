  1. Clients Privés
Italie - Israël Avant le coup d’envoi, Udine se transforme en scène de protestation

Melchior Cordonier

14.10.2025

Plusieurs milliers de manifestants propalestiniens se sont rassemblés mardi à Udine pour protester «contre le génocide» avant le coup d'envoi du match de qualifications pour le Mondial-2026 entre l'Italie et Israël.

Agence France-Presse

14.10.2025, 19:36

14.10.2025, 19:40

La manifestation qui a débuté peu après 17h30 (15h30 GMT), à plusieurs kilomètres du stade d'Udine, se déroule dans le calme, a constaté un journaliste de l'AFP.

Un imposant dispositif de sécurité a été déployé pour encadrer les manifestants portant des drapeaux palestiniens, des affiches dénonçant «la mort de 200.000 enfants» ou arborant, référence au football, des cartons rouges «contre le génocide».

Selon les autorités locales, 1.000 policiers sont déployés et sont appuyés par des hélicoptères et des drones. Quelque 10.000 manifestants étaient initialement attendus dans cette ville du nord-est du pays.

«Heureux de la fin des bombardements mais…»

Même si la première phase du plan de paix à Gaza a été menée à bien avec la libération d'otages israéliens lundi, les manifestants sont restés mobilisés, s'est réjouie une représentante du comité Palestine d'Udine, l'une des associations qui a appelé à manifester plus de 300 organisations, syndicats et groupes venus de toute l'Italie.

«Nous sommes biens sûr heureux de la fin des bombardements (...) Notre message ne concerne pas uniquement ce qui se passe à Gaza, nous sommes aussi opposés aux politiques d'occupation et d'apartheid qui impactent tous les Palestiniens», a expliqué à l'AFP Carolina, qui n'a pas souhaiter donner son nom de famille.

Le maire d'Udine, Alberto Felice de Toni, qui a espéré jusqu'à la semaine dernière la délocalisation de cette rencontre, a lancé un appel à une manifestation pacifique: «La violence n'aidera ni le peuple palestinien, ni le peuple israélien», a-t-il lancé.

Même scénario à Oslo

Il y a quatre jours en marge du match entre la Norvège et Israël (5-0) à Oslo, un manifestation similaire a réuni plusieurs centaines de personnes et des policiers en tenue anti-émeutes ont repoussé à coup de gaz lacrymogène quelques dizaines de militants, procédant à plusieurs arrestations.

Le «Cyborg» affole les compteurs. Erling Haaland, une machine à buts et un record historique

Le «Cyborg» affole les compteursErling Haaland, une machine à buts et un record historique

Le match, crucial pour la deuxième place du groupe I, synonyme de barrages pour la prochaine Coupe du monde, se disputera devant un peu moins de 10.000 spectateurs pour une capacité totale limitée à 16.000 places, dont une centaine de supporters israéliens.

L'Italie, entraînée depuis juin par Gennaro Gattuso a remporté ses trois derniers matches et s'est emparée de la deuxième place (12 pts), à six points du leader norvégien (18 pts, un match de plus) et avec trois points d'avance sur Israël (3e) qui a également disputé un match de plus (9 pts).

