3 matchs, 0 minute de jeu. Pourtant, après sa discussion avec Murat Yakin, Noah Okafor est arrivé à la Coupe du monde plein d'assurance et fort de ses 8 buts en Premier League cette saison. Une gestion risquée de la part du sélectionneur national, estime Michael Wegmann, journaliste sportif de blue News.

Murat Yakin n’a pas offert de temps de jeu à Noah Okafor depuis le début du Mondial.

La Nati a terminé en tête de son groupe et s’est qualifiée pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde. Après leur victoire 2-1 contre le Canada mercredi, les hommes de Murat Yakin peuvent se réjouir : une 1re place, 3 matchs, 7 points, une différence de buts de 7-3. Cependant, il est important de garder les pieds sur terre.

En effet, ceux qui veulent «disputer la meilleure Coupe du monde de tous les temps» ont fait ce qu'il fallait en terminant premiers d'une poule peu relevée avec le Qatar, la Bosnie-Herzégovine et le Canada. Rien de plus.

Dans le camp helvétique, c'est Johan Manzambi qui a fait sensation. À 20 ans, il fait partie des révélations de la Coupe du monde jusqu'à présent : 3 buts, 1 passe décisive. Seules les stars que sont Messi (5), Haaland (4), Mbappé (4) et Vinicius Junior (4) ont fait trembler les filets plus de fois que le Genevois jusqu'à maintenant.

Dialogue

En revanche, c’est la soupe à la grimace pour Noah Okafor qui n’a pas encore eu la chance de fouler les pelouses nord-américaines. Après une blessure et un entretien avec Yakin, l’ancien joueur du Milan AC a fait son retour sous le maillot rouge à croix blanche, plein d'espoir et fort de ses 8 buts en Premier League. Jusqu'à présent, seul Xherdan Shaqiri a marqué autant de buts dans l'élite anglaise.

Contre le Canada, Yakin a fait entrer Cédric Itten et Christian Fassnacht en fin de match pour faire la différence. «Je voulais faire appel à leur expérience», a expliqué le sélectionneur pour justifier son choix.

Compte tenu des antécédents entre les deux hommes (Okafor n'avait pas joué une seule seconde lors de l'Euro 2024 en Allemagne et cela avait dégénéré) Yakin joue à un jeu dangereux. Surtout, il rouvre un dossier qui était clos avant le départ pour les États-Unis.

Voir Itten et Fassnacht lui être préférés doit faire l'effet d'une gifle à Okafor. Est-ce qu’il va prendre sa frustration avec le sourire et se donner à fond à l'entraînement, ou va-t-il complètement se laisser aller au risque de mettre une mauvaise ambiance dans le vestiaire suisse ?

Quoiqu’il en soit, il faut maintenant un dialogue franc entre Okafor et Yakin. Car une chose est sûre : si la Nati veut entrer dans l'histoire, elle ne peut pas se permettre d'avoir des tensions internes ni des vanités au sein de l'équipe.

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