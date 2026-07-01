Du 11 juin au 19 juillet, retrouvez prises de position et billets des journalistes et consultants de blue Sport sur la Coupe du monde 2026.

«Hier, j'ai coupé le son de la télé et j'ai mis de la musique classique. Avec Michael Olise, ça fonctionnait parfaitement.» Au lendemain du 3-0 infligé à la Suède, l'ancien international français Guillaume Hoarau ne retient pas d'abord le doublé de Kylian Mbappé. L’homme du match selon lui, c'est Michael Olise.

«Entre les deux, il y aura match pour le Ballon d’Or. Mbappé a faim, ça se voit. Mais pour moi, le joueur du match, c'est Olise. Et même le joueur du tournoi jusqu'ici ! Il a pris la mesure de l’événement.»

Pourquoi ? Parce qu'il fait partie de ces footballeurs rares qui changent la manière de jouer de toute une équipe. «Gamin, je regardais les Coupes du monde pour voir Ronaldo avec le Brésil. Aujourd'hui, j'ai cette même envie d'allumer la télévision pour voir Olise. Il crée des émotions.»

Sans le comparer à Michel Platini ou Zinédine Zidane, Hoarau retrouve chez le joueur du Bayern cette qualité propre aux grands créateurs : l'impression de toujours voir le jeu avant les autres. Pour un attaquant, ça fait toute la différence.

«J'ai eu la chance de jouer avec Jérôme Rothen, Nenê au PSG ou encore Miralem Sulejmani à Young Boys. Ces joueurs étaient capables de déposer le ballon exactement là où tu allais arriver. Avec eux, tu ne réfléchis plus à la passe : tu te concentres uniquement sur ton geste technique.»

«Une autoroute vers un nouveau titre»

Pour notre consultant, Didier Deschamps a surtout trouvé la bonne formule. L'équilibre offensif semble aujourd’hui évident. Bradley Barcola apporte la profondeur qui oblige les défenses à reculer et libère des espaces dans l'axe. Michael Olise peut alors décrocher, dézoner et évoluer en électron libre, tandis que Kylian Mbappé profite de ces brèches.

«Deschamps a trouvé son onze. Barcola étire les défenses, Olise a cette liberté pour aller chercher les ballons partout et Mbappé sait qu'il sera servi au bon moment. Et après, c’est comme dans Dragon Ball Z : Fuuuuuuusion ! Deschamps est pragmatique. Son obsession, c'est de gagner. Une fois qu'il a son équilibre défensif, il laisse ses artistes s'exprimer. Et Olise lui tombe presque du ciel pour aller chercher une dernière Coupe du monde.»

La France n'a pas encore croisé un adversaire du calibre des autres favoris. Mais quand on lui demande où se trouve aujourd'hui le point faible des Bleus, Guillaume Hoarau reprend la formule de Didier Descahmps après la rencontre : «‘Allez-y... Trouvez des problèmes !’ Aujourd'hui, le principal danger pour cette équipe, c'est peut-être elle-même. Mais je ne vois pas ce groupe se reposer sur ses lauriers. C’est plutôt une autoroute vers un nouveau titre qui se dessine. Les autres vont surtout chercher comment ne pas prendre le bouillon.»

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