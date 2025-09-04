  1. Clients Privés
Record du monde Avec ses 1'047 maillots de Liverpool, un Suisse fait le buzz

Clara Francey

4.9.2025

Dimanche dernier, un Biennois a battu le record du monde de la plus grande collection de maillots d'un même club appartenant à une seule personne.

Rédaction blue Sport

04.09.2025, 16:30

Pendant 50 ans, Florian Thürler a collectionné les maillots de Liverpool, son club de cœur. Pour ses 60 ans, le Biennois a non seulement décidé de révéler sa collection au monde, mais également de s'offrir un cadeau hors du commun : un record du monde !

C'est ainsi que le 31 août dernier, sur le terrain de foot de Macolin, Pascal Abbé, avocat et notaire à Bienne, a fait de Florian Thürler l'heureux détenteur du record mondial de la plus grande collection de maillots d'un même club avec ses... 1'047 maillots des Reds !

«Je suis fan de Liverpool depuis 50 ans. À l'âge de 10 ans, j'ai acheté mon premier maillot. Et au fil des années, j'en ai toujours acheté», a dévoilé le collectionneur au micro de «TeleBielingue». Un maillot en entraînant un autre, c'est ainsi que le fan du club anglais s'est retrouvé cinq décennies plus tard à devoir pousser les murs pour entreposer plus d’un millier de pièces. Parmi ses trésors, certains maillots ont même été signés par des joueurs, dont Diogo Jota, tragiquement décédé dans un accident de voiture cet été.

Un dernier hommage. Disparu trop tôt, honoré à jamais : Liverpool retire le numéro de Jota

Un dernier hommageDisparu trop tôt, honoré à jamais : Liverpool retire le numéro de Jota

Une passion qui a un coût. «1'000 maillots à 100 francs minimum, plus certains achetés aux enchères et d'autres à 1'000 ou 2'000 euros. Imaginez-vous le budget ! Est-ce que ça vaut plus de 100'000 francs ? Plus, beaucoup plus... Deux ou trois fois ça», a dévoilé celui qui a fondé en 1997 le premier fan-club du LFC en Suisse.

