Bagarre en Leagues Cup Luis Suarez : «Cela ne justifie pas la réaction que j'ai eue»

ATS

5.9.2025 - 05:54

L'attaquant de l'Inter Miami Luis Suarez a présenté jeudi ses excuses après une bagarre en finale de la Leagues Cup dimanche. L'Uruguayen avait semblé cracher sur un coach-assistant de l'équipe de Seattle.

Keystone-SDA, Agence France-Presse

05.09.2025, 05:54

05.09.2025, 07:42

Immédiatement après le coup de sifflet final d'un match perdu 3-0 par le Miami de Lionel Messi, Luis Suarez s'est précipité sur le milieu de terrain des Sounders Obed Vargas, 20 ans, pour l'attraper par le cou. Cela avait déclenché une bagarre ayant fait intervenir plusieurs joueurs et membres du staff des deux équipes.

Pendant l'échauffourée, Suarez a semblé cracher en direction de l'un des entraîneurs-assistants de Seattle, selon des images télévisées.

Leagues Cup. L'Inter Miami perd, Luis Suarez crache sur un membre du staff adverse

Leagues CupL'Inter Miami perd, Luis Suarez crache sur un membre du staff adverse

«C'était un moment de grande tension et de frustration, où juste après le match des choses qui n'auraient pas dû se produire se sont produites, mais cela ne justifie pas la réaction que j'ai eue», s'est épanché l'Uruguayen de 38 ans dans une story Instagram, jeudi. «J'ai eu tort et je le regrette sincèrement.»

«Je me sens mal à propos de ce qui est arrivé, et je ne voulais pas manquer l'occasion de le reconnaître et de présenter mes excuses à tous ceux qui se sont sentis blessés par ce que j'ai fait», a ajouté l'Uruguayen.

Dans la foulée des excuses présentées par Suarez, l'Inter Miami a condamné jeudi sur X «les altercations» survenues lors de la finale de la Leagues Cup, qui «ne reflètent pas les valeurs de notre sport», a déclaré le club de Floride.

