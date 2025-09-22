Ousmane Dembélé est le favori numéro 1 du Ballon d'Or (archives). ATS

L'attaquant français Ousmane Dembélé est le grand favori de la 69e édition du Ballon d'Or lundi soir à Paris. Son principal concurrent devrait être la star montante du FC Barcelone Lamine Yamal.

Keystone-SDA ATS

En vue de recevoir le trophée lundi soir sur la scène du Théâtre du Châtelet, après avoir arpenté comme d'innombrables stars le fameux tapis rouge, Dembélé remplit tous les critères d'élection.

D'abord avec les victoires en Ligue des champions, en championnat et en coupe nationale, au rythme de 35 buts et 16 passes décisives toutes compétitions confondues. Ensuite avec son influence dans le jeu, tant à la construction qu'à la finition, en passant par le pressing.

Deux profils différents

Côté fair-play et image, l'un des éléments auxquels 100 journalistes de toutes nationalités sont attentifs, difficile de faire mieux qu'Ousmane Dembélé, aussi respectueux sur le terrain que discret en dehors. Un aspect qui fait la différence avec Lamine Yamal, empêtré cet été dans un scandale d'embauche de nains pour une fête d'anniversaire, et plus volontiers chambreur autour des matches.

Reste que le prodige de 18 ans (18 buts, 25 passes décisives toutes compétitions confondues) a fait une impression tellement forte, au gré de ses gestes techniques insensés et de sa vista balle au pied, que son nom est cité juste derrière Ousmane Dembélé.

La victoire lundi soir du demi-finaliste de la Ligue des champions et finaliste de la Ligue des nations n'est pas totalement à exclure. Elle constituerait une deuxième grosse surprise d'affilée, après la victoire controversée devant l'Espagnol Rodri devant le Brésilien Vinicius Jr. l'an dernier.

Plus ouvert chez les femmes

Du côté du trophée féminin, aucune favorite ne se dégage totalement. La double Ballon d'Or (2023, 2024) Aitana Bonmati, meneuse de jeu du Barça et de l'Espagne, reste individuellement la meilleure joueuse du monde, grâce à son intelligence de jeu hors du commun et à sa finesse technique.

Élue meilleure joueuse de l'Euro mais aussi de la Ligue des champions, elle a cependant perdu les deux finales de ces compétitions contre sa plus grande rivale, la défenseuse centrale anglaise Leah Williamson, qui impressionne par son leadership et pourrait l'empêcher de remporter un troisième trophée consécutif.