L'UEFA a infligé de lourdes amendes à plusieurs clubs majeurs, dont le FC Barcelone et Chelsea. L'instance a sévi pour non-respect des règles budgétaires.

L’UEFA sanctionne Barcelone, Chelsea et plusieurs clubs. Keystone

Keystone-SDA ATS

Dans un communiqué, l'UEFA a officialisé une série de décisions à l'encontre du Barça, de Chelsea, d'Aston Villa, du FC Porto et du Hajduk Split. Ces clubs n'ont pas respecté l'encadrement des revenus et des dépenses imposé par l'instance la saison passée.

Le FC Barcelone et Chelsea sont les deux clubs les plus lourdement sanctionnés, avec respectivement 60 millions d'euros d'amende avec sursis, dont 15 millions fermes, pour le géant catalan, et 80 millions d'euros, dont 20 millions fermes, pour l'équipe anglaise. Etalés sur des périodes de deux et quatre ans, ces sursis s'accompagnent de plusieurs sanctions supplémentaires en cas de nouvelles violations du fair-play financier, allant jusqu'à une exclusion des compétitions européennes.

Chelsea, club le plus dépensier en Europe depuis l'arrivée de son nouveau propriétaire américain Todd Boehly en 2022, a aussi écopé d'une amende supplémentaire de 11 millions d'euros, en raison d'une masse salariale trop élevée. Le communiqué de l'UEFA précise également que plusieurs équipes sous surveillance accrue, dont le PSG, Inter Milan, l'AC Milan et l'Olympique de Marseille ont pour le moment rempli leurs obligations financières.