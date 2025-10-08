  1. Clients Privés
Nico Elvedi «Beaucoup de choses ont joué en ma défaveur»

ATS

8.10.2025 - 15:51

Après une année compliquée, Nico Elvedi a retrouvé les faveurs du sélectionneur Murat Yakin. L'équipe de Suisse n'a plus encaissé de but depuis le retour du défenseur zurichois dans le onze titulaire.

Après une année compliquée, Nico Elvedi a retrouvé les faveurs du sélectionneur Murat Yakin.
Après une année compliquée, Nico Elvedi a retrouvé les faveurs du sélectionneur Murat Yakin.
ats

Keystone-SDA

08.10.2025, 15:51

Barré par Fabian Schär à l'Euro 2024, en perdition lors de la pénible campagne de Ligue des nations de l'automne dernier, pas convoqué lors du premier rassemblement de l'année en mars, Nico Elvedi voyait son futur en équipe nationale s'assombrir. Les observateurs et Murat Yakin lui-même, pris de court par la retraite internationale de Schär, ont longuement cherché l'identité du défenseur central qui allait accompagner le patron Manuel Akanji lors des cruciales qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Les expériences Stefan Gartenmann, Cédric Zesiger, Eray Cömert et Aurèle Amenda, tous testés lors des rencontres amicales contre l'Irlande du Nord (1-1), le Luxembourg (3-0) et le Mexique (4-2) n'ont pas vraiment convaincu Yakin. Les trois premiers ne figurent d'ailleurs même plus dans le cadre, remplacés par les novices Luca Jaquez et Adrian Bajrami.

Pierluigi Tami. «Il serait dangereux de penser que nous sommes déjà qualifiés»

Pierluigi Tami«Il serait dangereux de penser que nous sommes déjà qualifiés»

«Heureux» de retrouver sa place

La solution, c'était bel et bien Nico Elvedi. L'arrière du Borussia Mönchengladbach a bien travaillé après sa non-convocation du mois de mars et a montré qu'il pouvait bel et bien faire la paire avec Akanji. D'abord lors du duel contre les Etats-Unis à Nashville (4-0), puis lors des deux premiers matches de qualification de septembre, contre le Kosovo (4-0) et la Slovénie (3-0) à Bâle.

La performance souveraine d'Elvedi contre les Slovènes et leur attaquant star Benjamin Sesko a marqué les esprits. C'est d'ailleurs lui qui a ouvert le score en reprenant de la tête un corner bien botté par Ruben Vargas, pour marquer son troisième but sous le maillot rouge à croix blanche.

«Cela n'aurait pas pu mieux se passer», reconnaît le défenseur de 29 ans depuis Saint-Gall, où la Suisse se prépare avant de s'envoler pour Stockholm. «Je suis très heureux d'avoir pu revenir sur le terrain et que l'entraîneur m'ait fait confiance.»

Equipe de Suisse. «Un rêve d'enfance» qui s'est réalisé pour Luca Jaquez

Equipe de Suisse«Un rêve d'enfance» qui s'est réalisé pour Luca Jaquez

Yakin croyait en lui

A deux jours du duel contre la Suède (vendredi à 20h45), Nico Elvedi est revenu sur son automne 2024 cauchemardesque. Il avait écopé d'un carton rouge plus que sévère contre le Danemark (défaite 2-0) avant de concéder un but contre son camp à Leskovac face à la Serbie (défaite 2-0). En difficulté trois jours plus tard contre les Danois (2-2), il avait ensuite manqué le rassemblement de novembre pour cause de blessure.

«Beaucoup de choses ont joué en ma défaveur», affirme-t-il. «J'étais déçu de ne pas être là en mars, mais les discussions avec Murat ont toujours été bonnes. Il m'a dit que je devais continuer à travailler sur moi-même et il était persuadé que j'allais revenir plus fort. Et c'est exactement ce qui s'est passé.»

Qualifs Mondial 2026. Murat Yakin mise sur la continuité, Bajrami et Jaquez sélectionnés

Qualifs Mondial 2026Murat Yakin mise sur la continuité, Bajrami et Jaquez sélectionnés

Triple menace suédoise

Vendredi à Solna, dans la banlieue de Stockholm, celui qui évolue à Gladbach depuis plus de dix ans aura fort à faire pour contrer les trois redoutables attaquants suédois. Viktor Gyökeres (Arsenal), Anthony Elanga (Newcastle) et Alexander Isak (Liverpool) formeront les principales menaces scandinaves, même si la Suède traverse de fortes turbulences après son entrée en lice ratée dans ces qualifications (un seul point récolté en deux matches).

«Je les connais un peu, même si je n'ai encore jamais joué contre eux. Ce sont vraiment trois excellents joueurs. Je vais encore regarder quelques vidéos pour voir comment ils jouent, quels sont leurs points forts et leurs points faibles, afin que nous soyons parfaitement préparés», promet Elvedi.

Archive sur la Nati

Murat Yakin : «Une Nati convaincante, pleine d'envie et avec des rôles définis»

Murat Yakin : «Une Nati convaincante, pleine d'envie et avec des rôles définis»

Murat Yakin fait le point avant les matches de qualification pour le Mondial 2026 en Suède et en Slovénie. Mais pour l'heure le sélectionneur évoque les clés du succès helvétique dans ce début de campagne.

06.10.2025

