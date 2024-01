Franz Beckenbauer, légende du football décédée dimanche à l'âge de 78 ans, a été inhumé vendredi dans l'intimité familiale, dans un cimetière du sud de Munich, selon des médias allemands.

C'est dans le cimetière de Perlacher Forst, à deux kilomètres de la rue où il a grandi, que Franz Beckenbauer, surnommé le «Kaiser», a été enterré, dans le caveau familial, et à côté de la tombe de son fils Stephan, décédé d'une tumeur au cerveau à l'âge de 46 ans en 2015, a rapporté le quotidien Bild.

Le cercueil couvert de fleurs a été accompagné par un petit groupe de proches réunis dans le cimetière enneigé, selon des photos parues dans la presse.

Depuis plusieurs années, l'icône du foot allemand s'était retirée à Salzbourg, ville autrichienne voisine de sa Bavière natale. Fatigué par la maladie, il avait progressivement réduit ses apparitions publiques. Le décès de son fils Stephan l'avait fortement affecté.

Champion du monde comme joueur en 1974 et sélectionneur en 1990, vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions en 1974, 1975 et 1976, Beckenbauer a tout gagné comme joueur et entraîneur, avant de basculer sur une carrière à succès de dirigeant, d'abord au Bayern puis en décrochant pour l'Allemagne l'organisation du Mondial-2006.

Un hommage lui sera rendu dans une semaine, le vendredi 19 janvier à partir de 15h00, à l'Allianz Arena, le stade qu'il a contribué à faire construire au début des années 2000. Alors président du Bayern, il avait plaidé pour la construction d'une nouvelle enceinte pour le «Rekordmeister».

Le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé sa présence à cette cérémonie dans sept jours.

