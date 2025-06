Benfica s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs en battant le Bayern Munich (1-0), mardi à Charlotte. Les Portugais s'adjugent par la même occasion la première place du groupe C.

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Affichant plus de détermination que la formation bavaroise, qui était déjà qualifiée pour le tour suivant et a fait tourner son effectif, l'équipe lisboète s'est imposée grâce à un but du Norvégien Andreas Schjelderup en début de première période. Puis elle a vaillamment résisté lors du second acte, grâce à son gardien Anatoliy Trubin.

Benfica affrontera Chelsea ou l'Espérance de Tunis en 8e de finale, samedi à Charlotte. Le Bayern sera opposé à Flamengo, dimanche à Miami.

Auckland - Boca Juniors stoppé par un orage

Dans l’autre match du groupe C, le duel entre Auckland et Boca Juniors a été interrompu en raison d'un orage proche du stade à Nashville mardi. La rencontre a été arrêtée à 1-1 après un peu moins d'une heure de jeu alors qu'un orage sévit près du stade.

🤩 | Ils l'ont fait ! Auckland City marque son premier but dans cette Coupe du Monde des Clubs ! 🔥🇳🇿 #FIFACWC #TakeItToTheWorld



Suivez la rencontre @AucklandCity_FC 🆚 @BocaJrsOficial gratuitement ici : https://t.co/kAQFrmJ4y5 ! 👈 pic.twitter.com/QQLLtGCsGA — DAZN France (@DAZN_FR) June 24, 2025

Depuis le début du Mondial des clubs, plusieurs rencontres ont été interrompues ou retardées pour prévenir de violents orages. Les protocoles de sécurité en vigueur aux Etats-Unis imposent ainsi la suspension des événements sportifs en plein air pendant au moins 30 minutes lorsque des coups de tonnerre sont détectés dans un rayon de 13 km.