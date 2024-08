L'Inter Miami est devenue la première équipe à se qualifier pour les play-off de la Major League Soccer (MLS), le championnat nord-américain, en battant Cincinnati 2-0. Un doublé de Luis Suarez, au Chase Stadium samedi en Floride, a fait la différence.

Spot secured 🔒 @Audi 2024 MLS Cup Playoffs here we come🚀 pic.twitter.com/P2UjgsiDFN — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 25, 2024

ATS

Miami, toujours privé de sa superstar Lionel Messi, blessée à la cheville, a assuré sa place grâce au vétéran uruguayen de 37 ans sous les yeux de Tom Brady, ex-superstar de la NFL, et de David Beckham, co-propriétaire du club.

Suarez a su trouver le chemin du but 32 secondes seulement après le coup d'envoi, et a aggravé la marque cinq minutes plus tard. Les Floridiens comptent désormais huit points d'avance sur Cincinnati, deuxième de la Conférence est.

Lionel Messi n'a pas joué depuis sa blessure à la cheville droite lors de la victoire de l'Argentine contre la Colombie en finale de la Copa América le 14 juillet. Miami espère son retour avant la fin de la saison régulière le 19 octobre, et le début des play-off la semaine suivante.

ATS