Le gardien danois du Celtic Glasgow Kasper Schmeichel, 39 ans, s'est dit «dévasté» en expliquant que sa grave blessure à l'épaule gauche, censée le tenir éloigné des terrains de 10 à 12 mois, pourrait le forcer à prendre sa retraite.

Kasper Schmeichel souffre d’une grave blessure à l’épaule gauche. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Je vais devoir me faire opérer deux fois», a-t-il expliqué mardi soir sur CBS Sports. «C'est un peu un coup dur. Je me suis déchiré le biceps, la coiffe des rotateurs et le labrum, et luxé l'épaule, presque tout est touché. Il va sûrement falloir 10-12 mois de rééducation», a-t-il ajouté.

«On ne sait pas vraiment comment réagir à cela. J'ai peut-être joué mon tout dernier match de football. Je suis footballeur depuis que je suis né. Cette idée (d'arrêter) me dévaste», a poursuivi le fils de la légende de Manchester United, Peter Schmeichel, lui aussi gardien de but.

L'ancien joueur de Nice (2022-2023), absent depuis cinq matches, a aggravé contre Stuttgart, en barrage d’Europa League, sa blessure survenue en sélection danoise l'an dernier. «Ce serait probablement l'un des plus grands exploits de ma carrière si je peux me remettre d'une blessure comme celle-ci. Je vais me battre et essayer tout ce que je peux pour revenir», a-t-il ajouté.