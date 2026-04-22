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Mondial 2026 Cadre du Bayern forfait : douche froide pour la Mannschaft

ATS

22.4.2026 - 19:19

Serge Gnabry doit renoncer au Mondial 2026 avec l'Allemagne. L'attaquant du Bayern Munich souffre d'une déchirure musculaire au niveau de l'adducteur de la cuisse droite.

Keystone-SDA

22.04.2026, 19:19

22.04.2026, 19:31

«Ces derniers jours ont été difficiles à digérer. Une saison du Bayern qui a encore beaucoup à jouer après avoir assuré un nouveau titre en Bundesliga ce week-end. Quant au rêve de Coupe du monde avec l'Allemagne, il est malheureusement terminé», a écrit Serge Gnabry (30 ans) sur son compte Instagram.

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«Comme le reste du pays, je supporterai les gars à la maison. Maintenant, il est temps de me concentrer sur la guérison et de revenir pour la pré-saison», a ajouté l'attaquant du Bayern.

Samedi soir, le Bayern avait indiqué devoir se passer «pour une longue période» de Serge Gnabry, sans préciser la durée exacte d'indisponibilité. Les médias allemands ont évoqué deux à quatre mois d'absence. L'attaquant est donc contraint de mettre fin à sa saison avec le Bayern et donc de renoncer à la Coupe du monde.

Le 35e titre

Les Munichois ont assuré un 35e titre de champions d'Allemagne dimanche sur leur première balle de titre, et sont encore engagés sur deux autres tableaux, avec des demi-finales de Coupe d'Allemagne contre Leverkusen mercredi, et de Ligue des champions contre le Paris SG (aller le 28 avril à Paris, retour le 6 mai à Munich).

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Pour pallier l'absence de Gnabry, l'entraîneur du Bayern Vincent Kompany peut compter sur le retour progressif de Jamal Musiala, après sa grave blessure au Mondial 2025 des clubs en juillet (fracture du péroné gauche avec luxation de l'articulation de la cheville).

Le post Instagram de Gnabry

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