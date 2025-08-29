  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

La FIFA perd son bras-de-fer Les bonus de la discorde restent dans la poche de Blatter

ATS

29.8.2025 - 10:11

L'ancien président de la FIFA Joseph Blatter et son ancien secrétaire général adjoint Markus Katter n'auront pas à rembourser les bonus qu'ils ont touchés entre 2010 et 2013. C'est du moins l'avis du tribunal des prud'hommes de Zurich.

Joseph Blatter et deux autres fonctionnaires de la FIFA s'étaient attribué des bonus entre 2010 et 2013. Ils n'auront pas à les rembourser, estime le tribunal des prud'hommes de Zurich (archives).
Joseph Blatter et deux autres fonctionnaires de la FIFA s'étaient attribué des bonus entre 2010 et 2013. Ils n'auront pas à les rembourser, estime le tribunal des prud'hommes de Zurich (archives).
ATS

Keystone-SDA

29.08.2025, 10:11

29.08.2025, 10:22

La somme totale incriminée atteignait 23 millions de francs. Elle honorait le succès financier de la Coupe du monde de football en Afrique du sud, en 2010. Les principaux intéressés et un troisième fonctionnaire de la Fédération internationale de football (FIFA) ont participé à la décision de se reverser ces bonus les uns aux autres.

La FIFA avait exigé devant la justice du travail que le trio rembourse ces bonus, car ce dernier en avait décidé malgré un conflit d'intérêts, selon elle. La Cour a rejeté, toutefois, entièrement cette exigence, écrit-elle vendredi.

D'après elle, le trio pouvait s'attendre, «de bonne foi», à ce que la FIFA autorise les bonus déjà versés. La décision de justice n'est pas encore entrée en force.

Les plus lus

Une célèbre milliardaire suisse est décédée
Un célèbre candidat de Koh-Lanta a rendu son dernier souffle
450'000 saucisses, 696 WC mais 1 roi : la Fête fédérale de lutte en chiffres
«Nous avons vécu une situation aberrante» - Le sulfureux Milei voit rouge
Il conduit sur 15 mètres... et s'en mord les doigts!
Ne cliquez pas sur ce message de la poste ou de DHL!