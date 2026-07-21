Expulsé en quart de finale de la Coupe du monde face à l'Argentine après une simulation, Breel Embolo s'est exprimé lundi soir pour la première fois depuis la fin du parcours de la Nati.

69e minute face à l'Argentine : Breel Embolo s'écroule au milieu de terrain après un soi-disant contact avec Leandro Paredes. Après intervention de la VAR, l'arbitre revient sur sa décision et... lui inflige un deuxième carton jaune pour simulation ! La Suisse est alors dans un temps fort : elle vient d'égaliser (1-1) et semble en mesure de faire vaciller l'Albiceleste.

Réduite à dix, la Nati résiste avec courage et pousse le match jusqu'en prolongation. Mais elle finit par céder (3-1) aux portes des demi-finales.

Dix jours après cette immense désillusion, Breel Embolo a pris la parole sur ses réseaux sociaux. «J'ai eu besoin de temps pour encaisser cette défaite. Aujourd'hui encore, je n'ai pas les mots pour décrire la déception que je ressens», commence-t-il par écrire sur Instagram.

«Nous reviendrons plus forts»

L'attaquant de la Nati a également tenu à remercier toutes celles et ceux qui ont soutenu l'équipe durant le tournoi : «J'espère sincèrement que nous vous avons rendus fiers pendant cette Coupe du monde. Nous avons tout donné pour ce maillot, pour notre pays et pour vous tous. Un immense merci au staff, à mes coéquipiers, à nos familles qui ont fait le déplacement, ainsi qu'à tout le peuple suisse pour votre amour et votre soutien incroyables. Cela a compté plus que vous ne pouvez l'imaginer.»

Malgré l'amertume, l'attaquant préfère déjà regarder vers l'avenir. «Cette défaite fait mal, mais elle ne nous définira pas. La Suisse mérite de vivre de grands moments, et nous continuerons à nous battre pour vous les offrir. Nous reviendrons plus forts. La Suisse reviendra plus forte.»

Une question reste en suspens

Un point, en revanche, n'a pas été abordé par Breel Embolo: son expulsion. Pourquoi avoir tenté cette simulation qui lui a coûté un deuxième carton jaune synonyme d'expulsion ? Était-ce un geste de frustration après les nombreux coups reçus des Argentins ? L'attaquant n'est pas revenu sur cet épisode.

Il ne s'agit évidemment pas d'en faire le bouc émissaire de cette élimination. Rien ne permet d'affirmer que la Suisse se serait qualifiée pour les demi-finales sans cette expulsion. Il n'empêche que ce tournant a profondément modifié la physionomie d'un match que la Nati semblait alors en mesure de faire basculer.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News.

Vidéo sur le sujet