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Football féminin Brighton amorce un projet inédit en Europe pour ses joueuses

Nicolas Larchevêque

28.4.2026

Le club de Brighton a annoncé mardi bâtir un stade de 10’000 places dédié entièrement aux matches de son équipe féminine, une initiative très rare, inédite même en Europe selon la formation du sud de l'Angleterre.

Agence France-Presse

28.04.2026, 16:12

Les Seagulls espèrent inaugurer l'enceinte «au plus tard pour la saison 2030-2031», sous réserve des autorisations d'urbanisme nécessaires, est-il précisé. Il sera construit juste à côté du stade des messieurs, l'Amex Stadium, et même relié à lui par une passerelle.

Il s'agit du «premier stade spécialement construit pour une équipe féminine au Royaume-Uni et en Europe», et «l'un des trois seuls stades de ce type au monde», selon un communiqué du club. Aux Etats-Unis, le Current de Kansas City évolue dans le CPKC Stadium depuis 2024. La nouvelle franchise américaine de Denver Summit espère par ailleurs prendre possession d'un nouveau stade en 2028.

Fran Kirby et ses coéquipières à Brighton, actuelles sixièmes du championnat d'Angleterre (sur douze équipes), jouent la plupart de leurs matches au Broadfield Stadium de Crawley, commune située à une trentaine de kilomètres de Brighton. Plusieurs sections féminines ont progressivement migré vers les stades des messieurs, comme Arsenal, Chelsea ou encore Aston Villa.

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