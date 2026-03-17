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Football Brouette de patates, pommier... : les prix délirants du Bryne FK

Clara Francey

17.3.2026

Alors que le football reprend gentiment ses droits en Norvège, petit coup de projecteur sur le Bryne FK. Le club n’est pas seulement connu pour avoir vu éclore l’un des footballeurs les plus talentueux de cette décennie, mais aussi pour ses récompenses d’homme du match parmi les plus insolites du monde du ballon rond.

Clara Francey

17.03.2026, 14:15

17.03.2026, 14:41

Relégué en deuxième division norvégienne en décembre dernier après une seule saison dans l'élite, le Bryne FK renouera avec l'OBOS-ligaen le 6 avril prochain. Et qui dit nouvel exercice dit aussi… nouvelles récompenses insolites pour l’homme du match. Le club formateur d’Erling Haaland est en effet connu pour ses prix pour le moins originaux.

Un calendrier totalement différent

  • La Norvège, comme plusieurs autres pays nordiques parmi lesquels la Suède ou encore la Finlande, organise son championnat sur l'année civile. Les conditions hivernales rigoureuses dans le Nord de l'Europe rendent en effet la pratique du football quasi impossible entre décembre et mars. Les pensionnaires de championnats nordiques engagés en Coupes d'Europe, à l'image de Bodø/Glimt en Ligue des champions cette saison, se retrouvent ainsi confrontés à des situations pour le moins particulières.
Montre plus

L'ailier du club du sud-ouest de la Norvège Kristian Håland en a fait l’expérience pas plus tard que le 8 mars dernier. Élu meilleur joueur du huitième de finale de Coupe de Norvège face à Rosenborg (4-2 a.p.), le jeune homme est reparti du Bryne Stadion avec… 100 concombres sous le bras.

Agneau, bûches, rouleaux de pelouse, pommier, brouette de patates, cageots de légumes en tous genres… A chaque match, les récompenses rivalisent d’originalité. L’idée derrière ces prix décalés ? Mettre en avant les spécialités de la région. Et ça fonctionne, puisqu’on en parle.

Scène insolite en football. «L'agneau a goûté à l'herbe du stade avant de rentrer à la ferme»

Scène insolite en football«L'agneau a goûté à l'herbe du stade avant de rentrer à la ferme»

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