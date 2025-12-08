Le Club Bruges a annoncé lundi se séparer de son entraîneur Nicky Hayen pour le remplacer par Ivan Leko. L'équipe belge reçoit Arsenal mercredi en Ligue des champions.

Le Club Bruges remplace Nicky Hayen par Ivan Leko. EPA

Keystone-SDA ATS

L'entraîneur belge paie les mauvais résultats de son équipe en championnat, soit trois défaites lors des quatre derniers matches, la dernière samedi à Saint-Trond (3-2), reléguant le champion de Belgique à la troisième place du classement à cinq points du leader, l'Union Saint-Gilloise.

Les Blauw en Zwart sont également en difficulté en Ligue des champions avec quatre points et une seule victoire (4-1 en septembre face à Monaco) en cinq rencontres.

La direction du club a donc décidé de remplacer Hayen, en poste depuis un an et demi, par Ivan Leko, qui dirigeait depuis le début de la saison La Gantoise, concurrent de Bruges en Pro League.

Le Croate avait déjà entraîné les Brugeois de 2017 à 2019, remportant le championnat au terme de sa première saison sur le banc.