Seul Michael Olise a réalisé plus de passes décisives que lui, mais l'influence de Bruno Guimaraes va bien au-delà. Il est le moteur et le métronome du Brésil, qui affronte la Norvège dimanche en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Du pied gauche, le milieu de terrain de Newcastle a trouvé Gabriel Martinelli seul face au gardien japonais Zion Suzuki. L'attaquant d'Arsenal a marqué, évitant, juste avant le coup de sifflet final, que la Seleçao (2-1) ne soit entraînée à Houston vers une prolongation incertaine, lundi.

C'était la quatrième passe décisive de Guimaraes en autant de matches dans ce Mondial, une de moins que le leader du classement, le Français Michael Olise. Mais surtout, il s'est imposé comme le meilleur représentant sur le terrain du football prôné par Carlo Ancelotti, au sein d'une Canarinha qui a de nouveau souffert plus que prévu, mais qui reste en lice pour décrocher un sixième titre.

«Bruno est un joueur très important, très constant dans le jeu, il apporte toujours beaucoup, aussi bien en défense qu'en attaque. Il a réalisé une passe décisive fantastique, je suis très heureux parce que Bruno a un coeur immense», a salué Carletto après la rencontre.

«Le seul qui ne peut pas manquer»

A l'image du coach italien, qui a fait du calme l'une de ses marques de fabrique, le capitaine de Newcastle, 28 ans, ressemble à un bloc de glace sur le rectangle vert.

Il reste serein dans les moments de pression maximale, se démultiplie pour soutenir ses partenaires du milieu de terrain, Lucas Paqueta et Casemiro, et se joint à une attaque qui a inscrit neuf buts en quatre matches.

Son rôle est généralement celui d'un milieu relayeur mais sa vision du jeu et ses passes en profondeur – courtes comme longues – pourraient bien lui valoir le qualificatif de meneur de jeu. Par sa capacité à casser les lignes, il est comparé à Dunga, le capitaine de la sélection sacrée en 1994.

L'ancien milieu est resté dans les mémoires pour avoir assumé le brassard et une bonne partie des tâches créatives dans l'équipe de Romario et Bebeto, après la prestation décevante du numéro 10 et leader de l'époque, Rai.

Comme il y a 32 ans, la Seleçao actuelle ne dispose pas d'un meneur de jeu classique en grande forme. Neymar, blessé en mai, n'a fait ses débuts qu'en fin de première phase et n'a pas joué contre les Japonais.

Leader du vestiaire

Ancelotti est parvenu à tirer le maximum du talent du milieu carioca, arrivé en Amérique du Nord comme le meilleur joueur de Newcastle cette saison.

L'Italien l'a titularisé lors de quatorze des seize matches (2 buts, 6 passes décisives) qu'il a dirigés à la tête de l'équipe auriverde et il a manqué les deux autres sur blessure.

Après un passage remarqué à Lyon (2020-2022), le temps de jeu accumulé en Angleterre lui a offert un nouveau rôle avec le maillot de la Seleçao, qu'il a déjà porté à 47 reprises depuis ses débuts sous Tite fin 2020.

Le joueur lui-même, révélé à l'Athletico Paranaense, a confié qu'il faisait désormais partie du cercle restreint des leaders du vestiaire brésilien, avec Alisson, Marquinhos et Danilo. Un vrai changement par rapport au Mondial 2022 au Qatar où il n'avait disputé que deux rencontres, comme remplaçant.

Ses qualités seront une nouvelle fois nécessaires contre les Vikings d'Erling Haaland à East Rutherford, dans le New Jersey, un match pour lequel Ancelotti devra certainement modifier son milieu de terrain, en raison du forfait de Paqueta, blessé à la cuisse gauche.

«Nous savons que la pression de porter ce maillot est hors norme, on ne peut pas la comparer à celle de n'importe quel club», a déclaré Guimaraes à CazéTV après la victoire contre le Japon. «Si quelqu'un avait encore des doutes avant le match d'aujourd'hui, il n'en a plus».

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