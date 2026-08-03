Edin Dzeko (40 ans) a prolongé son contrat d'une saison jusqu'à l'été 2027 avec Schalke 04, a annoncé lundi le club allemand. L'international bosnien a rejoint la formation en début d'année et l'a aidé à remonter en Bundesliga.

Arrivé dans la Ruhr en janvier 2026 en provenance de la Fiorentina, Edin Dzeko était sous contrat avec les «Königsblauen», les Bleus roi (couleurs et surnom de Schalke), jusqu'à la fin de la saison 2025/26. Lundi, il s'est engagé pour une année de plus jusqu'au 30 juin 2027.

«Depuis janvier, j'ai joué à Schalke avec une super équipe et devant des supporters fantastiques. La remontée en Bundesliga fait partie des moments forts de ma carrière. J'ai encore faim. Et je veux aussi aider notre équipe en Bundesliga», a expliqué Edin Dzeko, cité dans le communiqué de Schalke 04.

Cet été, Dzeko a participé à la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord avec la Bosnie-Herzégovine, après avoir éliminé l'Italie en mars en barrages européens. Le parcours bosnien au Mondial s'était arrêté en 16es de finale, avec une défaite contre les États-Unis (2-0).