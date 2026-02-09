«Le club remercie Facundo Medina et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière» a annoncé l'OM sur son compte X à propos de l'Argentin de 27 ans (14 sélections), qui a signé un contrat portant jusqu'à 2031 avec le club allemand.

D'après les informations de plusieurs médias, ce transfert devrait rapporter une vingtaine de millions d'euros au club marseillais, qui poursuit ses ventes afin de baisser sa masse salariale.

L’OM sous pression financière

Sanctionné par l'UEFA d'une amende de 10 millions d'euros et soumis à un contrôle de ses transferts et de sa masse salariale par la DNCG, gendarme financier du football français, l'OM est dans l'obligation de réaliser des ventes cet été pour rééquilibrer ses finances.

Une nécessité renforcée par la cinquième place marseillaise en Ligue 1 lors de la saison 2025-2026, ce qui signifie que l'OM ne participera pas à la lucrative Ligue des champions.

«Il faut qu'on change de modèle. Le modèle consistant à dépenser beaucoup pour ajouter des joueurs qui restaient pour une saison ou pas beaucoup plus, n'a pas conduit aux résultats sportifs attendus, et encore moins financiers» expliquait début juillet Stéphane Richard, le nouveau président de l'OM.

Greenwood et Aubameyang déjà partis

Marseille avait déjà annoncé les transferts de certains des joueurs avec les plus gros salaires de son effectif, comme l'attaquant anglais Mason Greenwood, parti pour Fenerbahçe, ou le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, qui a pris la direction du Deportivo La Corogne.