Le Maroc a réussi son entrée dans la CAN 2025 qu'il organise. A Rabat, dans le groupe A, la sélection de Walid Regragui a battu logiquement les Comores 2-0 sous une pluie parfois diluvienne.

⚽️ 𝗟𝗔 𝗣𝗟𝗨𝗦 𝗚𝗥𝗔𝗡𝗗𝗘 𝗖𝗔𝗡 𝗗𝗘 𝗟’𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 𝗢𝗡 𝗔 𝗗𝗜𝗧 !!!!! 𝗢𝗡 𝗔 𝗗𝗘́𝗝𝗔̀ 𝗟𝗘 𝗣𝗟𝗨𝗦 𝗕𝗘𝗔𝗨 𝗕𝗨𝗧 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗔𝗡 !!!!!!! 🤩🤩🤩😱😱😱😱



LE CISEAU D’EL KAABI C’EST JUSTE EXCEPTIONNEL !!!!! ✂️🇲🇦



Keystone-SDA ATS

Les Marocains ont passé l'épaule à la 55e grâce à Brahim Diaz. Le joueur du Real Madrid a transformé une passe précise de Mazraoui et inscrit son 9e but en 16 sélections. El-Kaabi a doublé l'avance des siens d'un spectaculaire retourné (74e). L'attaquant d'Olympiakos, entré en jeu à la 65e, a ainsi marqué pour la 18e fois en 48 capes.

En première mi-temps, le pays organisateur aurait pu prendre les devants, mais le gardien Pandor a sauvé du genou un penalty assez mal botté par Rahimi (11e).