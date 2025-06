Fluminense, longtemps en grande difficulté et mené au score, a réussi à refaire son retard et à l'emporter in extremis face aux Sud-Coréens d'Ulsan (4-2) dimanche à East Rutherford. Le club brésilien se rapproche ainsi d'une qualification pour les 8e de finale dans le groupe F du Mondial des clubs.

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Le match devait théoriquement n'être qu'une formalité pour «Flu» qui avait tenu tête au Borussia Dortmund lors de son entrée en lice dans le tournoi (0-0). Mais l'équipe basée à Rio, malgré une outrageante domination, a failli être victime de l'apathie de son arrière-garde, emmenée par les vétéran Thiago Silva (40 ans) et le portier Fabio, le plus vieux joueur de la compétition (44 ans).

Fluminense pensait avoir fait le plus dur en ouvrant la marque sur un magnifique coup franc du Colombien Jhon Arias (27e) mais Ulsan a profité de deux contres parfaitement menés pour surprendre son adversaire, d'abord grâce à Lee Jin-hyun (38e) puis sur une très belle tête plongeante exécutée par Um Won-san (45e+3).

Réveil tardif

L'égalisation de Nonato (66e) puis deux buts signés Juan Pablo Freytes (83e) et Marcos da Silva França (90e+2) ont finalement sauvé les apparences pour les coéquipiers de l'ancien prodige de Santos et ex-Amiénois Ganso qui n'ont plus besoin que d'un nul pour obtenir leur billet pour le prochain tour, mercredi contre les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, battus un peu plus tôt avec les honneurs par le Borussia (4-3).

Si la défense brésilienne a paru dépassée sur chacune des transitions sud-coréennes et aurait même pu encaisser un troisième but sans la maladresse d'Um Won-san (55e), il a aussi manqué du mordant à Fluminense en attaque avant son réveil très tardif.

Arias a été le seul à se montrer remuant et il a fallu des coachings gagnants en fin de rencontre de l'entraîneur Renato Gaucho pour modifier le cours de la partie. L'avant-centre German Cano a ainsi rarement été trouvé dans de bonnes conditions. Et quand il l'a été, il a raté le dernier geste, comme sur cette tête qui aurait dû faire mouche en seconde période (69e).

Le meneur de jeu Ganso, titularisé pour la première fois, a lui fait son âge (35 ans) et a très vite disparu après s'être créé d'emblée deux grosses occasions (2e). Mais à force de pousser, Fluminense a fait craquer les Sud-Coréens, déjà éliminés après cette 2e défaite, et peut toujours rêver de poursuivre son parcours.

River Plate accroché

Dans l’autre rencontre disputée cette nuit, les Mexicains de Monterrey ont réussi à résister à la pression des Argentins de River Plate pour un match nul final (0-0) samedi à Pasadena (Californie, Etats-Unis).

River Plate, qui compte 4 points, est ainsi en tête du groupe E après deux journées, devançant l'Inter Milan à la différence de buts. Monterrey, avec 2 points, devra battre les Japonais d'Urawa, déjà éliminés, lors de la dernière journée pour espérer passer en 8es de finale.