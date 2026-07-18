Le sélectionneur de l'Angleterre, l'Allemand Thomas Tuchel, a présenté vendredi l'élimination des Three Lions en demi-finale du Mondial-2026 par l'Argentine comme «une cicatrice que nous portons désormais», à la veille du match pour la 3e place contre la France à Miami.

Le désarroi de Thomas Tuchel «C'est une défaite très douloureuse, et nous devons vivre avec»

«Nous devons vivre avec cela», a déclaré Tuchel en conférence de presse. «C'est notre douleur, la mienne comme celle des joueurs, c'est nous qui souffrons le plus. C'est une cicatrice que nous portons désormais.»

«C'est une défaite très douloureuse, et nous devons vivre avec», a-t-il poursuivi, la mine défaite.

Bombardé de questions sur sa gestion de la fin du match, alors que l'Angleterre menait 1-0 jusqu'à la 85e minute avant d'encaisser deux buts sous les coups de boutoir argentins, Tuchel n'a pas regretté ses choix.

«Si c'est plus simple, si quelqu'un doit endosser la responsabilité, alors c'est moi», a-t-il dit.

«Mais les décisions se prennent sous pression, en situation de jeu, c'est la vie d'un entraineur. J'aurais des regrets de ne pas avoir aidé, de ne pas avoir réagi. Mais je ne regrette aucune décision».

A ses côtés, John Stones, également affecté, a eu du mal à se projeter sur le match pour la troisième place samedi contre la France.

«Tout le monde a été marqué par ce moment difficile. Pour être honnête, je le vis encore : c'est une période faite de souffrance, de douleur et de tout un tas d'émotions tout à fait naturelles», a expliqué le défenseur central de Manchester City.

Au-delà de la déception à surmonter, Thomas Tuchel a également eu un mot pour Didier Deschamps son homologue français qui disputera samedi son dernier match à la tête des Bleus.

«C'est une personnalité hors du commun, un entraîneur exceptionnel. Il a tout gagné comme joueur, il a tout gagné comme sélectionneur. C'est tout simplement unique», a-t-il admiré. «Nous allons tout faire pour le battre. Je pense qu'il est aussi déçu que nous. Il a réalisé un tournoi fantastique jusqu'à ce moment crucial en demi-finale. Mais je suis sûr qu'il est, comme toujours, déterminé à gagner le prochain match. Et nous sommes déterminés à l'en empêcher», a-t-il poursuivi.