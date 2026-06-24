La Côte d'Ivoire, l'Equateur et même Curaçao, qui dispute sa première Coupe du monde, peuvent encore se qualifier pour les 16es de finale du Mondial, avec l'Allemagne assurée de la première place du groupe E, dont le dénouement se jouera jeudi.

Mondial 2026 - Groupe E Derrière l’Allemagne, un match à trois pour se hisser en 16es de finale

Avantage aux Ivoiriens, qui visent une première participation à la phase à élimination directe, avec trois points au compteur, contre un seul pour leurs concurrents. A Philadelphie, un match nul face à Curaçao, petite île des Antilles néerlandaises, leur suffirait pour conserver la deuxième place du groupe, synonyme de qualification directe pour la suite du tournoi.

Une défaite -peu probable- ouvrirait la voie à leurs adversaires du jour ou à l'Equateur s'il parvenait dans le même temps à battre l'Allemagne à East Rutherford (New Jersey). Reste aussi la possibilité de figurer parmi les huit meilleurs troisièmes de groupe, sur douze au total, repêchés pour les 16es de finale.

«On ne s'attend pas à ce que Curaçao nous laisse gagner», annonçait le sélectionneur ivoirien Emerse Faé après la défaite contre l'Allemagne. «Après, le point positif, c'est quand même qu'on a encore notre destin entre les pieds.»

Un des quatre pays à découvrir le Mondial, Curaçao a réussi un petit exploit en tenant en échec l'Equateur (0-0) samedi, après avoir été écrasé par l'Allemagne (7-1) pour ses débuts la semaine passée.

L'Equateur ne sait plus marquer

Alors qu'elle n'a plus atteint la phase à élimination directe d'un Mondial depuis 2014, la Mannschaft a «de grandes ambitions», ne cache pas son sélectionneur Julian Nagelsmann. Pour cette rencontre à faible enjeu contre l'Equateur, il pourrait être tenté de faire tourner son effectif, qui reste sur onze victoires consécutives.

«Nous essaierons probablement de trouver un équilibre» entre ménager la «charge de travail» des joueurs et «rester affûtés pour les matches à venir», a-t-il indiqué dans une interview avec la Fédération allemande de football dimanche.

Nagelsmann devra, en outre, composer avec le forfait du défenseur titulaire Nico Schlotterbeck, blessé à une cheville. Son absence devrait propulser Antonio Rüdiger dans le onze titulaire. Waldemar Anton ou Malick Thiaw offrent également une alternative.

Un relâchement allemand pourrait cependant profiter à leur adversaire du jour, l'Equateur, qui doit se reprendre après sa contre-performance face à Curaçao. Ne pas atteindre les 16es serait une immense déception pour une équipe portée par de jeunes talents comme le milieu de Chelsea Moisés Caicedo ou les défenseurs du PSG et d'Arsenal Willian Pacho et Piero Hincapié.

Mais voilà, pour se qualifier, il faudra marquer, ce que ne sait plus faire l'Equateur, une des trois sélections à zéro but inscrit après deux matches, avec Haïti et la Turquie. Au point que les critiques s'accumulent sur le meilleur buteur de l'histoire de la «Tri», Enner Valencia.

«Le but ne veut pas s'ouvrir», s'est lamenté le vétéran de 36 ans après le nul contre Curaçao, jugeant «normales» les critiques. «On continue de se battre, il reste un match.» Celui-ci débutera jeudi à 16h00 locales (22h00 heure suisse), à la même heure que Côte d'Ivoire-Curaçao.