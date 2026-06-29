Le stade des Dallas Cowboys, mardi (17h00 GMT), sert de décor à un seizième de finale du Mondial 2026 en mode western entre Erling Haaland, le Lucky Luke de la Norvège, et la robuste défense de la Côte d'Ivoire.

Le duel programmé au Texas s'annonce mouvementé en tribune avec les rameurs vikings d'un côté et les vibrants supporters au maillot orange de l'autre, autant que sur la pelouse.

Les Ivoiriens ont eux aussi des fines gâchettes dans leurs rangs, à commencer par l'attaquant de Manchester United, Amad Diallo, l'ex-canonnier d'Arsenal Nicolas Pépé et la jeune sensation du RB Leipzig, Yan Diomandé, courtisé par les plus grands clubs d'Europe.

«On ne se fixe aucune limite, on a un grand potentiel», a lancé après son doublé contre Curaçao (2-0), en clôture de la phase de groupes, un Pépé (31 ans) qui a retrouvé une seconde jeunesse à Villarreal, cette saison.

Les Éléphants sont capables de frapper vite et fort en attaque, notamment depuis les côtés, mais ils ont surtout fait de la solidité défensive un des piliers de leur jeu sous la baguette du sélectionneur Emerse Faé.

Une défense ivoirienne mise à l'épreuve

Ils ont par exemple bouclé leur campagne de qualification à la Coupe du monde sans aucun but encaissé, en dix rencontres disputées.

Le gardien Yahia Fofana, ancien du Havre et d'Angers, l'ex-défenseur central rémois Emmanuel Agbadou et le latéral strasbourgeois Guéla Doué, frère de l'international français Désiré Doué, ont aussi contenu en grande partie la puissante force de frappe des Bleus, avec une victoire de prestige 2-1 à Nantes durant la préparation au Mondial.

Cela promet une belle opposition de styles face une Norvège qui concentre tous ses talents en attaque, du meneur Martin Odegaard jusqu'au serial-buteur Erling Haaland, en passant par leurs associés Alexander Sorloth et Antonio Nusa.

Haaland, l'arme fatale de la Norvège

Lors des deux saisons écoulées, l'équipe nordique n'a terminé que deux de ses vingt-trois matches sans marquer: deux 0-0, en septembre 2024 au Kazakhstan et en mars 2026 contre la Suisse.

A la Coupe du monde, elle a empilé huit buts en trois rencontres, dont la moitié par le seul Erling Haaland, pourtant ménagé durant la défaite 4-1 contre l'équipe de France au terminus du premier tour.

L'attaquant vedette de 25 ans compte un total ahurissant de 59 buts en 52 sélections, dont 16 inscrits durant les qualifications. Avec Manchester City, le grand blond né à Leeds sort d'une saison à 38 réalisations en 52 apparitions, ce qui le classe parmi les tout meilleurs artificiers du continent.

Toute la Norvège, forcément, mise sur lui pour continuer la belle aventure américaine et continuer à s'enflammer pour le «viking row» ("rame de viking"), ces rassemblements folkloriques de supporters faisant mine de ramer à bord d'un drakkar, drapeaux entre les mains.

Le vainqueur de ce duel ivoiro-norvégien mettra ensuite le cap sur le New Jersey, avec un huitième de finale prévu le 5 juillet.

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