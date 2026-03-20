L'entraîneur de Marseille Habib Beye, qui a été international sénégalais, a estimé vendredi que la décision de la CAF de retirer au Sénégal son titre de champion d'Afrique au profit du Maroc était «inadaptée» et «incompréhensible».

Le coach de Marseille, Habib Beye, n’a pas mâché ses mots sur la question. KEYSTONE

Agence France-Presse Arthur Rappaz

«De façon ironique, je vais d'abord dire que je ne pense pas qu'ils puissent retrouver notre trophée et nos médailles. Ils sont dans notre pays avec ceux qui les ont gagnés et mérités sur le terrain», a d'abord déclaré Beye avec un sourire.

«Pour être plus sérieux, je pense que cette décision est inadaptée, deux mois après avoir entériné les résultats», a-t-il ensuite ajouté.

«C'est incompréhensible et ça ne met pas en valeur notre continent et l'entité qui le représente. Je sais que je suis très orienté et que c'est un match où il s'est passé plein de choses, mais le titre a été gagné sur le terrain par le Sénégal», a encore estimé Beye, qui compte plus de 40 sélections avec le Sénégal.

«On verra quelle sera la décision du TAS, mais j'espère qu'on restera à ce qui a été entériné sur le terrain», a conclu l'entraîneur de l'OM.

«Forfait lors de la finale»

Le jury d'appel de la Confédération africaine de Football (CAF) a déclaré mardi le Sénégal «forfait lors de la finale», remportée 1-0 après prolongation par les Lions de la Teranga, «le résultat étant homologué sur le score de 3-0» en faveur du Maroc.

Le soir de la finale, le 18 janvier à Rabat, plusieurs joueurs sénégalais avaient quitté la pelouse pour protester contre un pénalty accordé au Maroc au bout du temps additionnel de la seconde période, après consultation de la vidéo, alors que le score était de 0-0.

Le jeu avait repris après un quart d'heure de confusion et de tension, des supporters sénégalais lançant des projectiles et tentant d'envahir le terrain. L'ailier marocain Brahim Diaz avait manqué son pénalty avant que le Sénégal ne s'impose avec un but de Pape Gueye durant la prolongation.