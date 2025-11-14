  1. Clients Privés
MLS Changement stratégique : le calendrier passe au format européen

ATS

14.11.2025 - 08:50

La Ligue nord-américaine (MLS) va modifier son calendrier à partir de 2027. Elle va ainsi s'aligner sur celui des grands championnats européens, a t-elle annoncé.

Keystone-SDA

14.11.2025, 08:50

La saison de MLS se déroule actuellement de fin février à début décembre, incluant la saison régulière et les play-off. À partir de la saison 2027-2028, la compétition débutera en juillet et couronnera son champion en mai, a indiqué la Ligue dans un communiqué.

MLS. Messi en mode gala propulse Miami en demi-finales

MLSMessi en mode gala propulse Miami en demi-finales

Le nouveau calendrier, similaire à celui des championnats européens, comprendra également une trêve hivernale de mi-décembre à début février. Ce changement permettra d'harmoniser les marchés de transferts de la MLS et des autres pays.

Avant de mettre en oeuvre ce nouveau calendrier, la MLS organisera une saison de transition de février à mai 2027, avec une saison régulière de 14 matches suivie des play-off. «C'est un moment décisif», s'est réjoui le patron de la MLS, Don Garber.

