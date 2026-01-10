Le Nigeria s'est qualifié pour les demi-finales de la CAN 2025 au Maroc. A Marrakech, les Super Eagles ont dominé une pâle Algérie 2-0 et ont confirmé être des candidats au titre très crédibles.

Fin de parcours à la CAN pour Vladimir Petkovic et son équipe d’Algérie. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les Nigerians ont largement dominé les débats contre un adversaire inoffensif sur le plan offensif. Osimhen (47e) et Adams (57e) ont trompé le gardien Luca Zidane, le fils de Zinédine.

La CAN a donc pris fin sur une grosse déception pour les Fennecs dirigés par Vladimir Petkovic, l'ancien sélectionneur de la Suisse. Dans le dernier carré, le Nigeria se mesurera lui mercredi au Maroc, le pays organisateur.