  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Football CAN: le Nigeria déjà qualifié pour les 8es de finale

ATS

27.12.2025 - 23:08

Ademola Lookman (à gauche) a été le grand homme de la victoire du Nigeria.
Ademola Lookman (à gauche) a été le grand homme de la victoire du Nigeria.
ATS

Le Nigeria s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations au Maroc. Portés par Ademola Lookman, les Super Eagles se sont imposés 3-2 contre la Tunisie samedi à Fès.

Keystone-SDA

27.12.2025, 23:08

Après l'Égypte vendredi, le Nigeria, assuré de terminer premiers du groupe C, sont la deuxième équipe à rallier la phase finale qu'ils débuteront le 5 janvier face à un troisième de groupe, à Fès également.

Placé un cran derrière la star Victor Osimhen et le Sévillan Akor Adams, Lookman a été l'homme du premier match vraiment spectaculaire de la CAN marocaine en offrant deux passes décisives sur les deux premiers buts nigérians et en se chargeant d'aggraver lui-même la marque pour le 3-0.

Dépassée par l'intensité physique, la Tunisie a poussé en fin de rencontre et réduit le score grâce à un coup franc d'Hannibal Mejbri, repris de la tête par Montassar Talbi (3-1, 74e), et un pénalty transformé par Ali Abdi après une main de Bright Osayi-Samuel, sanctionnée par la VAR (3-2, 86e).

Un réveil trop tardif pour contester la victoire du Nigeria, laborieux lors de son entrée en lice face à la Tanzanie (2-1), pas qualifié pour le Mondial 2026, mais finaliste de la dernière CAN et bien décidé à aller jusqu'au bout au Maroc.

Sénégal et RDC dos à dos

Le Sénégal, autre favori de la compétition avec le pays hôte, a pour sa part été tenu en échec (1-1) par la République démocratique du Congo à Tanger. Les deux équipes partagent la tête du groupe D après deux matches.

Sous la pluie de Tanger, c'était la revanche du bouillant match de septembre lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026. À Kinshasa, les Lions de la Teranga avaient validé leur ticket pour le Mondial en renversant la RDC (3-2). L'ambiance avait été tendue même dans la tribune de presse entre les journalistes des deux pays.

Mais samedi, ils se sont quittés bons amis, avec un match nul qui n'a pas beaucoup de conséquence, même si les deux sélections n'auront pas le droit à l'erreur lors du dernier match de groupe mardi soir. Le Sénégal affrontera le Bénin, tandis que la RDC défiera le Botswana.

Les plus lus

Deux nouveaux millionnaires au tirage du Swiss Loto
2026 s’annonce comme une année test pour Trump
Kyrgios-Sabalenka, pur «show» loin de débats sociétaux