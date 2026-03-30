Le tribunal de commerce de Nantes a rejeté lundi les demandes du club gallois de Cardiff City dans le contentieux financier qui l'opposait au FC Nantes après la mort du joueur argentin Emiliano Sala en janvier 2019 dans un accident d'avion.

Emiliano Sala est mort dans un accident d'avion en 2019 alors qu'il venait d'être transféré de Nantes à Cardiff. KEYSTONE

Agence France-Presse Clara Francey

Les avocats du FC Nantes se sont dit «très heureux» de cette décision: «le FC Nantes n'est en rien responsable du drame intervenu et on se félicite que le tribunal nous ait entendus et le confirme dans des termes clairs», a déclaré devant la presse Me Jérôme Marsaudon.

Le Cardiff City Football Club (CCFC) a par ailleurs été condamné par le tribunal de commerce à indemniser le FC Nantes à hauteur de 300'000 euros, pour son préjudice moral.

Le club gallois avait saisi le tribunal de commerce nantais en 2023 pour réclamer environ 120 millions d'euros au titre des pertes de revenus subies selon lui en raison du décès du joueur, tout juste transféré du FC Nantes.

«Nous avons engagé cette démarche afin que toute la lumière soit faite dans cette affaire et dans le respect de la mémoire d'Emiliano Sala. Aujourd'hui, nous constatons avec amertume que les principes de transparence, d'intégrité et de sécurité dans le football professionnel n'ont pas trouvé à s'imposer dans cette décision», a affirmé Me Céline Jones, avocate de Cardiff City.

Emiliano Sala, joueur argentin âgé de 28 ans, a péri dans un accident d'avion au-dessus de la Manche en janvier 2019 alors qu'il rejoignait Cardiff City, où il venait d'être transféré en provenance du FC Nantes. Il n'avait pas eu le temps de jouer avec son nouveau club.

Dans une autre procédure liée au contentieux entre les deux clubs, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a estimé en 2022 que le transfert du joueur était bien finalisé au moment de sa mort.