L'ex-entraîneur du Real Madrid et actuel sélectionneur du Brésil Carlo Ancelotti a été condamné mercredi à un an de prison et plus de 386'000 euros d'amende. Il a dissimulé au fisc espagnol une partie de ses revenus provenant de ses droits à l'image.

Carlo Ancelotti condamné à un an de prison pour fraude fiscale. KEYSTONE

Agence France-Presse Clara Francey

Jugé début avril, le coach italien, qui s'est défendu d'avoir voulu frauder, ne sera toutefois pas incarcéré, sa peine étant inférieure à deux ans de prison. Il a été condamné pour cette fraude fiscale commise en 2014, mais en revanche été blanchi d'accusations similaires portant sur 2015.

Développement suit...