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Mondial 2026 Deux mois avant le tournoi, le Ghana trouve son sélectionneur

ATS

13.4.2026 - 21:55

Carlos Queiroz a été nommé sélectionneur du Ghana en vue du Mondial 2026, a annoncé lundi la Fédération ghanéenne. Le technicien portugais a déjà dirigé plusieurs équipes nationales.

Keystone-SDA

13.04.2026, 21:55

«Coach Queiroz débute son travail dès maintenant afin de préparer les Black Stars pour le tournoi, qui débute le 11 juin», est-il indiqué dans un communiqué. Il n'est pas fait mention d'une durée de contrat au-delà de cette épreuve.

Football. Le sélectionneur du Ghana limogé à dix semaines du Mondial

FootballLe sélectionneur du Ghana limogé à dix semaines du Mondial

L'ancien entraîneur du Real Madrid (2003-04) succède à Otto Addo, remercié il y a quinze jours, quelques heures après une défaite du Ghana en match amical contre l'Allemagne (2-1). Agé de 73 ans, Carlos Queiroz a dirigé d'autres sélections lors de précédentes éditions de la Coupe du monde, à savoir le Portugal en 2010 et l'Iran en 2018 et 2022.

Il a aussi connu de récentes expériences à la tête du Qatar et d'Oman, après la Colombie ou encore l'Egypte. Le Ghana sera opposé à l'Angleterre, à la Croatie et au Panama dans le groupe L cet été lors de la Coupe du monde coorganisée par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique.

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