Carlos Queiroz a été nommé sélectionneur du Ghana en vue du Mondial 2026, a annoncé lundi la Fédération ghanéenne. Le technicien portugais a déjà dirigé plusieurs équipes nationales.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Carlos Queiroz has been appointed Head Coach of the Ghana Black Stars. pic.twitter.com/SREmi0LzYw — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 13, 2026

Keystone-SDA ATS

«Coach Queiroz débute son travail dès maintenant afin de préparer les Black Stars pour le tournoi, qui débute le 11 juin», est-il indiqué dans un communiqué. Il n'est pas fait mention d'une durée de contrat au-delà de cette épreuve.

L'ancien entraîneur du Real Madrid (2003-04) succède à Otto Addo, remercié il y a quinze jours, quelques heures après une défaite du Ghana en match amical contre l'Allemagne (2-1). Agé de 73 ans, Carlos Queiroz a dirigé d'autres sélections lors de précédentes éditions de la Coupe du monde, à savoir le Portugal en 2010 et l'Iran en 2018 et 2022.

Il a aussi connu de récentes expériences à la tête du Qatar et d'Oman, après la Colombie ou encore l'Egypte. Le Ghana sera opposé à l'Angleterre, à la Croatie et au Panama dans le groupe L cet été lors de la Coupe du monde coorganisée par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique.