  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Qualifs Mondial 2026 Carton plein et billet en poche pour les Three Lions

ATS

14.10.2025 - 22:49

L'Angleterre de Thomas Tuchel a validé à vitesse grand V son billet pour le Mondial-2026, mardi en décrochant une sixième victoire en six matches qualificatifs, sans but encaissé, à Riga contre la faible Lettonie (5-0).

Harry Kane et les Anglais qualifiés pour la Coupe du monde 2026.
Harry Kane et les Anglais qualifiés pour la Coupe du monde 2026.
Keystone
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

14.10.2025, 22:49

14.10.2025, 23:12

La sélection des Three Lions est devenue la première équipe européenne qualifiée pour le tournoi nord-américain en vertu de sa confortable avance sur l'Albanie, son dauphin du groupe K, sept points derrière.

Les deux derniers matches de novembre serviront à peaufiner les automatismes et à prolonger, peut-être, le formidable élan des partenaires de Harry Kane.

Qualifs Mondial 2026. La Squadra Azzurra enchaîne et garde le cap vers le Mondial !

Qualifs Mondial 2026La Squadra Azzurra enchaîne et garde le cap vers le Mondial !

La campagne qualificative ne peut certes pas être perçue comme un gage de réussite l'été prochain, au regard de l'adversité peu relevée que les Anglais ont rencontrée, mais elle servira de base solide pour Tuchel.

L'ancien entraîneur du Bayern, du PSG ou encore de Chelsea, novice dans la fonction de sélectionneur, a débuté son mandat par un sans-faute: six victoires, 18 buts marqués et aucun concédé en qualifications.

Il a aussi donné des idées de jeu claires et du souffle à une équipe qui en a parfois manqué, le tout sans plusieurs stars laissées de côté, à cause de blessures (Alexander-Arnold, Palmer, Madueke) ou par choix (Bellingham, Foden, Grealish).

Des gagnants en octobre

L'Allemand n'a pas tout changé non plus. Sa décision de maintenir le capitanat à Harry Kane, le seul grand N.9 à sa disposition, a encore été récompensée dans le petit Daugavas stadions (10.000 spectateurs) ouvert aux quatre vents.

L'avant-centre du Bayern a marqué sept buts en sept matches sous sa direction, en comptant son doublé de mardi: une frappe du gauche de l'extérieur de la surface (44e, 2-0) et un penalty parfaitement tiré avant la mi-temps (45e+4, 3-0).

Qualifs Mondial 2026. Les champions d’Europe déroulent face à la Bulgarie

Qualifs Mondial 2026Les champions d’Europe déroulent face à la Bulgarie

Le Munichois traverse une des périodes les plus fastes de sa carrière: sur les deux derniers mois écoulés, il a inscrit 21 buts en 13 matches, club et sélection confondus.

En Lettonie, il a montré une fois de plus sa science du placement, sa capacité à décrocher pour organiser les attaques et l'étendue de sa palette technique.

D'autres joueurs moins expérimentés ont également montré de belles choses à Riga, à commencer par l'ailier Anthony Gordon (24 ans) et le latéral polyvalent Djed Spence (25 ans), lancé en septembre et titulaire pour la deuxième fois d'affilée.

L'attaquant de Newcastle a tout fait pour percer le bloc bas adverse, offrant de nombreux centres à ses partenaires et marquant le premier but du match d'un tir enroulé (26e, 1-0) après une belle course.

Utilisé comme arrière droit, cinq jours après avoir évolué à gauche en amical contre le pays de Galles (3-0), Spence a lui géré derrière et apporté le danger devant, à l'image de son centre que le défenseur Maksims Tonisevs a catapulté dans son propre but (58e, 4-0).

Tuchel a pu faire entrer cinq remplaçants en seconde période et deux d'entre eux ont clos le festival: Jarrod Bowen a récupéré un ballon au pressing puis bien décalé Eberechi Eze, lequel a ajusté le gardien adverse après s'être bien réaxé (86e, 5-0).

Bien sûr, ce n'était que la 137e équipe au classement Fifa en face. Mais c'était un passage obligé, et très bien négocié, sur la route du Mondial.

Les plus lus

Le Hamas refait surface dans les rues de Gaza
Au sommet sur Gaza, le grand show de Trump surprend
Trump prévient : «S'ils ne se désarment pas eux-mêmes, nous les désarmerons»
Un éducateur risque cinq ans pour contrainte sexuelle sur un enfant
«C’est intrinsèquement corrupteur» - Obama malmène Trump !
Zelensky déchoit de leur nationalité le maire d’Odessa et un célèbre danseur de ballet