Le sélectionneur de l'Espagne Luis de la Fuente a dévoilé vendredi sa liste pour les rencontres de qualifications au Mondial 2026 face à la Bulgarie et la Turquie. Dani Carvajal et Rodri font leur retour après un an d'absence.

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Lista de David Gordo para los compromisos de la @SEFutbol Sub-21 ante Chipre y territorio de Kosovo.



🗓️ Estos partidos de clasificación para la #U21EURO se jugarán el 5 de septiembre en Soria y el 9 en Pristina.



ℹ️ https://t.co/4avK21lgx0 #NuestraBase pic.twitter.com/S7ChwtJfKe — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) August 29, 2025

Le latéral droit du Real Madrid et le Ballon d'Or 2024 de Manchester City n'avaient plus porté le maillot de la Roja depuis le 8 septembre 2024, et un match gagné face à la Suisse (4-1) en Ligue des nations, tous deux touchés par une blessure au ligament croisé à un genou.

Les deux joueurs, qui ont fait leur retour cet été dans leurs clubs respectifs à la Coupe du monde des clubs, seront donc présents pour le voyage en Bulgarie le 4 septembre, avant la réception de la Turquie le 7 septembre.

Jesus Rodriguez, jeune attaquant de 19 ans formé au Real Betis, qui a rejoint Côme en Italie cet été, a reçu sa première convocation avec les finalistes déçus de la dernière édition de la Ligue des nations, battus par le Portugal (2-2, 5-3 aux tirs au but).