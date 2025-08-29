  1. Clients Privés
Qualifs Mondial 2026 Dani Carvajal et Rodri de retour avec la Roja

ATS

29.8.2025 - 14:34

Le sélectionneur de l'Espagne Luis de la Fuente a dévoilé vendredi sa liste pour les rencontres de qualifications au Mondial 2026 face à la Bulgarie et la Turquie. Dani Carvajal et Rodri font leur retour après un an d'absence.

Keystone-SDA

29.08.2025, 14:34

Le latéral droit du Real Madrid et le Ballon d'Or 2024 de Manchester City n'avaient plus porté le maillot de la Roja depuis le 8 septembre 2024, et un match gagné face à la Suisse (4-1) en Ligue des nations, tous deux touchés par une blessure au ligament croisé à un genou.

Ligue des nations. Bien trop naïve, la Nati prend aussi l’eau face à l’Espagne

Ligue des nationsBien trop naïve, la Nati prend aussi l’eau face à l’Espagne

Les deux joueurs, qui ont fait leur retour cet été dans leurs clubs respectifs à la Coupe du monde des clubs, seront donc présents pour le voyage en Bulgarie le 4 septembre, avant la réception de la Turquie le 7 septembre.

Jesus Rodriguez, jeune attaquant de 19 ans formé au Real Betis, qui a rejoint Côme en Italie cet été, a reçu sa première convocation avec les finalistes déçus de la dernière édition de la Ligue des nations, battus par le Portugal (2-2, 5-3 aux tirs au but).

