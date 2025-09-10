  1. Clients Privés
Football Un champion du monde français dit stop à 40 ans

Clara Francey

10.9.2025

Le gardien de but international Steve Mandanda, champion du monde avec l'équipe de France en 2018, a annoncé à 40 ans mettre un terme à sa carrière dans un entretien accordé au journal L'Equipe.

Agence France-Presse

10.09.2025, 20:14

«J'ai eu besoin de prendre mon temps pour l'accepter, déjà, parce que ce n'est pas simple, mais oui j'arrête», a dit au quotidien l'ancien gardien de l'Olympique de Marseille qui compte 35 sélections avec les Bleus.

«J'ai eu une grande période de réflexion parce que j'ai eu beaucoup d'appels (NDLR : des clubs du Havre, de Lorient, Guingamp, Brest, Montpellier selon L'Equipe) mais j'ai dit non à chaque fois», ajoute Mandanda, qui était libre depuis le 1er juillet et la fin de son contrat avec le Stade rennais.

Formé au Havre, où il s'était révélé en Ligue 2, Mandanda avait été recruté par l'Olympique de Marseille où il s'était imposé dès sa première saison dans l'élite en 2007-2008.

Le natif de Kinshasa a passé la majeure partie de sa carrière à l'OM, 14 saisons au total. Il y a remporté un titre de champion de France en 2010, trois Coupes de la Ligue consécutives (2010, 2011, 2012) et deux Trophées des champions (2010, 2011) sous la houlette de Didier Deschamps qui deviendra son sélectionneur en Bleus à partir de 2012.

Après avoir honoré sa première sélection en Bleu en mai 2008 sous les ordres de Raymond Domenech, Mandanda s'était imposé comme titulaire dans la cage française avant de perdre sa place en 2009 au profit de Hugo Lloris.

L'ancien gardien de l'OM est resté de nombreuses la doublure de Lloris, participant aux plus grandes aventures des Bleus de Deschamps, de la finale de l'Euro 2016 à domicile, à la finale de Coupe du monde en 2022 au Qatar et était surtout dans le groupe lors du deuxième titre mondial décroché en 2018 en Russie.

Il avait annoncé la fin de sa carrière internationale en janvier 2023.

