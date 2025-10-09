  1. Clients Privés
Kylian Mbappé «Ce n'est pas une attaque contre la France, mais...»

Clara Francey

9.10.2025

«Je suis plus tranquille à Madrid» qu'à Paris grâce à un «cadre de vie différent», a confié jeudi Kylian Mbappé, qui pense pouvoir jouer contre l'Azerbaïdjan (20h45) en qualifications pour le Mondial 2026.

Agence France-Presse

09.10.2025, 14:36

09.10.2025, 16:35

«Le coach veut que je joue. Je pense qu'il n'y aura pas de problème majeur», a assuré Kylian Mbappé, touché à une cheville avec le Real Madrid le weekend dernier. «Ce n'est pas rédhibitoire, ça dépend plus de sa sensibilité par rapport à sa cheville», a complété Didier Deschamps.

Equipe de France. «Ne pas être un vieux con, ni un faux jeune» : le défi de Didier Deschamps

Equipe de France«Ne pas être un vieux con, ni un faux jeune» : le défi de Didier Deschamps

Au sujet de sa saison dernière, sa première au Real Madrid après son départ du PSG, Kylian Mbappé a reconnu: «Une carrière peut avoir des années un peu plus compliquées, des années où on mange un peu plus de pain noir».

«Mais dans la vie, je pense que je me suis bien adapté à Madrid. Ce n'est pas une attaque contre la France, mais c'est vrai que je suis plus tranquille là-bas. À Madrid, le cadre de vie est différent. C'est moins ‘speed’ qu'à Paris», a-t-il expliqué.

«J'ai réussi à marquer des buts. Mais je pense que même dans le jeu, je suis aussi dans une bonne disposition, même si je pense que je peux encore faire mieux», a dit le capitaine de l'équipe de France.

«Ca fait partie de l'évolution d'un homme et d'un joueur. J'ai réussi à me remettre bien, à me remettre la tête et les jambes à l'endroit. Mais il faut continuer. Parce ce n'est que le début de saison», a prévenu l'attaquant.

«Avoir plusieurs cordes à mon arc»

En tant qu'avant-centre désormais, «j'ai une grande liberté sur le front de l'attaque mais je pars d'une position plus axiale, j'ai des courses et des situations différentes, ça me permet d'élargir mon panel, d'avoir plusieurs cordes à mon arc», s'est réjoui Mbappé.

Comment considère-t-il le fait de porter désormais le numéro 10 ? «Quand tu regardes ces joueurs qui ont porté ce numéro, ce sont des joueurs qui ont marqué différentes générations, Platini, Zizou. J'essaie de marquer la mienne, c'est vraiment un numéro marquant dans l'histoire de l'équipe de France même si je ne corresponds pas à ce profil de meneur de jeu».

De son côté, Didier Deschamps a appelé ses joueurs à prendre le match contre l'Azerbaïdjan au sérieux, vendredi soir: «Certes il n'est pas dans la hiérarchie des meilleures équipes européennes, mais reste sur un match nul contre l'Ukraine» et «sept de ses joueurs jouent dans le club de Karabagh», qui a gagné ses deux premiers matches de Ligue des champions.

