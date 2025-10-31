  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Football «Ce prix signifie beaucoup pour moi» - Kylian Mbappé honoré

ATS

31.10.2025 - 15:27

L'attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé a reçu vendredi son premier Soulier d'Or européen. Une récompense pour le meilleur buteur de la saison écoulée.

Keystone-SDA

31.10.2025, 15:27

31.10.2025, 15:32

«C'est un grand plaisir de recevoir le Soulier d'Or. C'est un moment important, car c'est la première fois que je remporte ce prix qui signifie beaucoup pour moi en tant qu'attaquant», a déclaré Mbappé, meilleur buteur du championnat espagnol la saison passée avec 31 buts en 34 matches.

L'attaquant français a remercié ses coéquipiers de lui permettre d'être «la meilleure version» de lui-même, espérant remporter ce genre de prix «pendant encore de nombreuses années», à commencer par l'an prochain.

Auteur du meilleur début de saison de sa carrière au plan statistique (16 buts en 13 matches), Mbappé s'est dit «heureux» de pouvoir «aider le Real Madrid à gagner» tous les trophées possibles cette saison.

«Nous avons un groupe incroyable, et j'espère que nous allons remporter beaucoup de trophées cette année, car le plus important sont les trophées collectifs. Et je crois qu'avec toutes les personnes que je vois ici nous pouvons en gagner beaucoup», a-t-il affirmé devant ses coéquipiers.

Le président de la Maison Blanche Florentino Pérez a félicité Mbappé pour son prix, assurant qu'il «représentait à la perfection les valeurs» du Real Madrid et en souhaitant que le capitaine des Bleus continue à rendre «encore plus grande» l'histoire du club.

Les plus lus

Shutdown: «ça commence à devenir vraiment concret»
Fin de la vie dorée: Andrew privé de ses 265'000 francs par an
La NASA fait redescendre Kim Kardashian sur terre
«Depuis peu, j'arrive à admettre que je n'avais plus le choix»
La justice examinera la mise en liberté de Sarkozy le 10 novembre
YB vire Giorgio Contini et rappelle son entraîneur à succès !