L'ancien capitaine des Bleus Zinédine Zidane a répété qu'il avait envie d'entraîner l'équipe de France «dans le futur». Mais il a assuré n'avoir aucune certitude à ce propos.

🚨 Zinedine Zidane 🇫🇷 : « 𝗨𝗡 𝗗𝗘 𝗠𝗘𝗦 𝗢𝗕𝗝𝗘𝗖𝗧𝗜𝗙𝗦 𝗘𝗦𝗧 𝗗'𝗘𝗡𝗧𝗥𝗔𝗜̂𝗡𝗘𝗥 𝗟'𝗘́𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 ! 👔



On verra bien. »



🎙️ @DiMarzio pic.twitter.com/SyKMvGoBT7 — Actu Foot (@ActuFoot_) October 12, 2025

Keystone-SDA ATS

«Je suis certain que je vais revenir entraîner», a déclaré Zidane lors du Festival du sport, organisé par le quotidien sportif italien La Gazzetta dello Sport. «Dans le futur, et je ne dis pas que cela va arriver maintenant, ce que je veux un jour, c'est entraîner la sélection nationale (française). On verra bien», a poursuivi le champion du monde 1998 et champion d'Europe 2000 (108 sélections, 31 buts).

Zidane (53 ans) est présenté comme le grandissime favori à la succession de Didier Deschamps. Celui-ci quittera le poste de sélectionneur de l'équipe de France qu'il occupe depuis l'été 2012 après le Mondial 2026 si les Bleus se qualifient.

Le bilan de Didier Deschamps à la tête des Bleus Le sélectionneur de l'équipe de France a confirmé ce mercredi 8 janvier qu’il quitterait ses fonctions après la Coupe du monde 2026 organisée en Amérique du Nord. 08.01.2025

«Zizou» a mis sa carrière d'entraîneur entre parenthèses après son départ du Real Madrid qu'il a entraîné de 2016 à 2018 et de 2019 à 2021. Il a remporté deux titres de champion d'Espagne (2017, 2020) et trois Ligue des champions consécutives (2016, 2017, 2018) avec le Real.