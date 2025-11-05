  1. Clients Privés
Cristiano Ronaldo «Ce sera dur et difficile. Je vais probablement pleurer»

dpa

5.11.2025 - 18:00

Cristiano Ronaldo évoque dans une interview sa possible fin de carrière. Le Portugais de 40 ans révèle aussi pourquoi le titre de champion du monde n'est pas son grand rêve.

Cristiano Ronaldo a parlé de la fin de sa carrière (photo d'archives).
Cristiano Ronaldo a parlé de la fin de sa carrière (photo d'archives).
Image : dpa

DPA

05.11.2025, 18:00

06.11.2025, 14:14

La Coupe du monde de l'été prochain sera probablement la dernière pour la superstar du football portugais Cristiano Ronaldo. Le joueur de 40 ans a annoncé dans une interview qu'il rangerait bientôt ses crampons ,sans toutefois donner de date précise. «Je serai préparé. Bien sûr, ce sera dur et difficile. Je vais probablement pleurer», a déclaré l’ancien joueur du Real Madrid dans l’émission «Piers Morgan Uncensored».

Mais l’attaquant d’Al-Nassr en Arabie saoudite s'est préparé pour son avenir sans football depuis l'âge de 25 ou 26 ans. Dans la liste «Forbes» des footballeurs les mieux payés au monde, publiée le mois dernier, le quintuple ballon d'or est à nouveau en tête avec des revenus d'environ 240 millions d'euros cette saison.

Encore un record pour CR7. Ronaldo, la longévité d’un recordman infatigable

Encore un record pour CR7Ronaldo, la longévité d’un recordman infatigable

Pas un rêve

«Rien n'est comparable à la montée d'adrénaline que nous ressentons lorsque nous marquons un but. Mais tout a un début et une fin, alors je serai prêt», a ajouté Ronaldo, qui a déjà marqué plus de 950 buts en plus de 1000 matches.

Remporter la Coupe du monde manque encore à la collection de titres du champion d'Europe 2016, mais ce n'est pas son rêve. «Pour décider quoi ? Pour décider que je suis l'un des meilleurs de l'histoire ? Pour cela, je dois gagner une compétition de six ou sept matches ? Vous pensez que c'est juste ?»

«CR7», qui a remporté cinq fois la Ligue des champions, est souvent comparé à Lionel Messi (38 ans), qui joue pour l'Inter Miami. La superstar argentine a remporté la Coupe du monde en 2022 et a déclaré que c'était le rêve de sa vie. Quant à savoir qui est le meilleur footballeur, Ronaldo a répondu : «Messi est-il meilleur que moi ? Je ne suis pas d'accord».

Archive sur Cristiano Ronaldo

Un nouveau hat-trick pour Ronaldo

Un nouveau hat-trick pour Ronaldo

Mardi soir, le Portugais de 39 ans (!) a inscrit son deuxième triplé en 72 heures à l'occasion de la victoire 8-0 d'Al-Nassr sur Abha.

03.04.2024

«Ce sera dur et difficile. Je vais probablement pleurer»