Granit Xhaka «Ce sera parfait mardi quand nous serons qualifiés»

ATS

16.11.2025 - 00:52

Après la belle victoire contre la Suède samedi à Genève (4-1), Granit Xhaka et la Suisse veulent finir le travail au Kosovo. Même si la qualification pour le Mondial est déjà quasiment acquise.

Granit Xhaka (no 10) et la Suisse veulent finir le travail au Kosovo.
Granit Xhaka (no 10) et la Suisse veulent finir le travail au Kosovo.
EPA

Keystone-SDA

16.11.2025, 00:52

16.11.2025, 01:55

«Nous avons réalisé un parcours presque parfait pour le moment dans ces qualifications. Ce sera parfait mardi quand nous serons qualifiés», a déclaré le capitaine bâlois lors de son passage en zone mixte.

Avec quatre victoires et un match nul, la Suisse aurait difficilement pu faire mieux depuis le mois de septembre. Mais l'étonnante campagne réussie par le Kosovo, qui a gagné samedi en Slovénie (2-0) et pointe toujours à trois longueurs, empêche pour l'instant les Helvètes de fêter leur qualification.

«Nous sommes proches, mais nous devons rester prudents. Le Kosovo est un adversaire redoutable, qui a battu toutes les équipes du groupe sauf nous», a mis en garde Xhaka.

Qualifs Mondial 2026. En démonstration face à la Suède, la Nati n’est plus qu’à un pas du Mondial

Qualifs Mondial 2026En démonstration face à la Suède, la Nati n’est plus qu’à un pas du Mondial

Eviter une «remontada»

Le no 10, qui a marqué le 2-1 samedi sur penalty, sait bien que seule une défaite par six buts d'écart mardi à Pristina forcerait la Suisse à disputer les barrages. Comme son sélectionneur Murat Yakin, il a toutefois rappelé que tout était possible dans le football.

«Nous avons vu suffisamment de retournement de situation du genre, et nous ne voulons pas nous y ajouter. Nous avons beaucoup de respect pour le Kosovo, mais si nous perdons 6-0, nous ne pourrons nous en prendre qu'à nous-mêmes», a-t-il dit.

L'homme aux 142 sélections a quand même évoqué la désormais très probable participation de la Suisse à une sixième Coupe du monde consécutive depuis 2006: «Ce serait historique, et nous allons faire sorte d'écrire cette histoire. Ce pourrait être la dernière Coupe du monde pour beaucoup d'entre nous. Nous sommes toujours aussi excités à l'idée d'y participer et nous voulons aussi motiver les jeunes joueurs qui pourraient y aller pour la première fois.»

Manzambi :

Manzambi : "j'ai rêvé de ce moment et c'est arrivé devant ma famille"

Réaction du jeune joueur genevois, qui a scellé le score à 4-1 contre la Suède, lors des qualifications pour la Coupe du monde. Un autre rêve qui se rapproche pour le joueur de Freiburg...

15.11.2025

