Kylian Mbappé «Ce sera une journée spéciale, pas dans le bon sens du terme»

Clara Francey

12.11.2025

Le capitaine de l'équipe de France Kylian Mbappé a souhaité rendre hommage au nom des Bleus aux victimes des attentats du 13 novembre 2015, affirmant que lui et ses coéquipiers avaient «une pensée pour les personnes touchées», à la veille d'une journée d'hommage à Paris et à Saint-Denis.

Agence France-Presse

12.11.2025, 22:27

«Tout le monde sait à quel point demain est une journée spéciale. Pas dans le bon sens du terme. Donc on voulait avoir une pensée pour toutes les personnes qui ont perdu leurs proches, qui ont pu être touchées, blessées, que ce soit mentalement ou physiquement. On va essayer demain de rendre hommage à toutes ces personnes, que ce soit durant la journée, pendant le match, en essayant de mettre des sourires sur le visage des personnes qui vont venir au stade, même si on sait que ce n'est pas une journée joyeuse», a déclaré l'attaquant en conférence de presse avant le match France-Ukraine, jeudi au Parc des Princes, décisif pour la qualification pour le Mondial-2026.

«On veut faire comprendre aux Français que malgré le fait qu'il y ait une qualification à la Coupe du Monde qui se joue, il y a des choses bien plus importantes. Et la commémoration de cette journée, qui est malheureusement historique, en fait partie. Et on n'est pas déconnecté de ça. Donc on voulait avoir une pensée pour tous les Français et les Françaises», a ajouté la superstar des Bleus.

Le sélectionneur Didier Deschamps a lui indiqué avoir insisté auprès de ses joueurs sur le «rendez-vous très important» du match et avoir «un peu de mal à (s)'exprimer là-dessus (...) par retenue, devoir de mémoire et soutien et compassion pour ces familles qui ont souffert et ont perdu des êtres chers».

Une journée d'hommages aux victimes est organisée jeudi à Paris et au Stade de France à Saint-Denis (banlieue de Paris), dix ans après les attentats jihadistes du 13 novembre 2015, qui ont durablement marqué le pays et fait 132 morts et plus de 350 blessés.

11.11.2025

Avant le coup d'envoi du match France-Ukraine, une minute de silence sera observée au Parc des Princes et une bâche avec la mention «Football for Peace» sera déployée dans le rond central.

