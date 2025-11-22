  1. Clients Privés
2e Bundesliga Cedric Itten offre la victoire à Düsseldorf avec un doublé

ATS

22.11.2025 - 15:50

Auteur de deux buts, Cedric Itten a été le héros du match pour Fortuna Düsseldorf lors de la victoire 2-1 contre Magdebourg en 2e Bundesliga. L'international helvétique a signé le but décisif à la 95e.

Itten frappe deux fois et délivre Düsseldorf.
Itten frappe deux fois et délivre Düsseldorf.
KEYSTONE

Keystone-SDA

22.11.2025, 15:50

22.11.2025, 15:51

Il a ainsi offert à son équipe sa première victoire après cinq matches sans succès. L'attaquant de 28 ans, qui a quitté Young Boys cet été pour rejoindre la 2e Bundesliga, a inscrit ses 4e et 5e buts de la saison. Cette victoire permet à Düsseldorf de prendre un peu de marge dans la lutte contre la relégation.

