Auteur de deux buts, Cedric Itten a été le héros du match pour Fortuna Düsseldorf lors de la victoire 2-1 contre Magdebourg en 2e Bundesliga. L'international helvétique a signé le but décisif à la 95e.

Itten frappe deux fois et délivre Düsseldorf. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Il a ainsi offert à son équipe sa première victoire après cinq matches sans succès. L'attaquant de 28 ans, qui a quitté Young Boys cet été pour rejoindre la 2e Bundesliga, a inscrit ses 4e et 5e buts de la saison. Cette victoire permet à Düsseldorf de prendre un peu de marge dans la lutte contre la relégation.