A l'occasion de la victoire de Fenerbahçe sur Trabzonspor dimanche soir (3-2), José Mourinho a fait le show... bien malgré lui, une fois n'est pas coutume. Un temps du moins.

🟡🔵 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun galibiyet golünün ardından yaşadığı sevinç! | #TSvFB #beINSPORTS pic.twitter.com/pkv2KBwMkX — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) November 3, 2024

Rédaction blue Sport Clara Francey

Dimanche soir, Fenerbahçe a arraché face à Trabzonspor un succès fou en Süper Lig. Les hommes de José Mourinho ont en effet fait la différence à la dernière seconde, par Sofyan Amrabat (3-2).

Ce but à la 102e minute du milieu de terrain marocain a eu le don de mettre le «Special One» en transe. Survolté, le technicien portugais s'est élancé sur le terrain pour célébrer avec ses joueurs. Le «Mou» a alors tenté une glissade sur les genoux, geste qu'il a magnifiquement raté puisqu'il a fini par s'étaler sur la pelouse.

Après s'être relevé, l'entraîneur du Fener s'est une nouvelle fois payé l'arbitrage turc après le coup de sifflet final. «L'homme du match ? Atilla Karaoglan (ndlr : l'arbitre-vidéo). On ne l'a pas vu, mais il a été le vrai arbitre. L'arbitre n'était qu'un petit garçon qui était là sur le terrain. Mais l'arbitre était Atilla Karaoglan. Il est passé d'un homme invisible à l'homme le plus important du match», a pesté le Portugais au micro de beIN Sports Turquie.

Avant de poursuivre : «Je parle au nom de tous les fans du football turc. On ne veut plus de lui. On ne veut plus de lui sur le terrain, mais on veut encore moins de lui à la vidéo.»

«Je sais qu'on me l'avait dit avant même avant que je n'arrive, je n'y croyais pas, mais c'est encore pire que ce qu'on m'avait dit. C'est plus difficile car on se bat contre des bons adversaires comme Trabzonspor avec beaucoup de bons joueurs et un entraîneur historique. Mais on joue contre un système. Et jouer contre un système est la chose la plus difficile. Ce soir, nous avons joué contre une bonne équipe, contre une forte ambiance, contre le VAR et contre le système», a-t-il conclu. Des propos qui risquent de faire grand bruit dans le championnat local.