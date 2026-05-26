Ils ont 19, 20 ou 21 ans et sont déjà annoncés comme les futures stars du football mondial. Désiré Doué, Nico Paz, Endrick, Pau Cubarsi, Yan Diomandé auront l'occasion de briller lors du Mondial-2026 aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada (11 juin - 19 juillet).

Désiré Doué (à gauche) va disputer à 21 ans (ils les fêtera le 3 juin) son premier tournoi majeur avec l'équipe de France. ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

Désiré Doué (France)

Déjà auréolé d'un titre en Ligue des champions, avec un doublé inscrit en finale l'année dernière lors de la démonstration du Paris SG face à l'Inter Milan (5-0), Désiré Doué a déjà étincelé dans la plus grande affiche du football européen.

Après une deuxième finale consécutive en C1, face à Arsenal, l'ailier virevoltant va disputer à 21 ans (ils les fêtera le 3 juin) son premier tournoi majeur avec l'équipe de France.

Au sein d'une armada offensive où la concurrence est féroce -- avec le prolifique Kylian Mbappé, le Ballon d'Or Ousmane Dembélé et la révélation de la saison Michael Olise --, Doué postule tout de même à une place de titulaire, Didier Deschamps semblant avoir opté pour une attaque à quatre.

Ses deux buts inscrits face à la Colombie en mars lui ont donné du crédit, confirmant son regain de forme au meilleur moment au bout d'une saison de la confirmation marquée par quelques blessures.

Nico Paz (Argentine)

Né et formé en Espagne, Nico Paz a choisi de marcher dans les traces de son père Pablo, sélectionné lors du Mondial-98 avec l'Argentine, en endossant le maillot de l'Albiceleste.

Etoile montante de la Castilla, le centre de formation du Real Madrid, Paz a rejoint Côme en 2024 où il brille depuis sous la houlette de Cesc Fabregas. Auteur de 12 buts et sept passes décisives en Serie A cette saison, le milieu offensif de 21 ans va disputer sa première compétition internationale avec l'Argentine.

En Amérique du Nord, Paz pourrait être amené à remplacer Lionel Messi en cours de match, le sélectionneur argentin Lionel Scaloni devant gérer le temps de jeu de l'octuple Ballon d'Or de 38 ans. Après le Mondial, où il tentera d'aider l'Albiceleste à conserver son titre, le jeune prodige retrouvera sûrement l'Espagne, le Real Madrid disposant d'une clause de rachat.

Pau Cubarsi (Espagne)

Champion olympique à Paris en 2024, Pau Cubarsi s'est imposé depuis deux saisons dans la défense centrale du FC Barcelone, avec lequel il a remporté deux titres de champion d'Espagne.

En sélection, le Catalan est devenu en mars 2024 le plus jeune défenseur à évoluer sous le maillot de la Roja à 17 ans, effaçant des tablettes le record de précocité de Sergio Ramos (18 ans). A 19 ans, Cubarsi compte déjà onze sélections et est apprécié de son sélectionneur Luis de la Fuente.

En Amérique du Nord, il pourrait être associé au plus expérimenté Aymeric Laporte en charnière centrale.

Endrick (Brésil)

Appelé par Carlo Ancelotti à la faveur d'un prêt réussi à l'Olympique lyonnais, pour lequel il a inscrit huit buts et distribué autant de passes décisives depuis son arrivée en janvier, Endrick aura l'occasion au Mondial de relancer sa carrière en sélection, débutée à seulement 17 ans.

Celui qui aura 20 ans le 21 juillet, soit deux jours après une potentielle finale, avait manqué la quasi-totalité des rassemblements du Brésil en 2025 en raison de blessures et de son faible temps de jeu au Real Madrid.

Barré par Kylian Mbappé et Vinicius et en perte de confiance en Espagne, où il n'a joué qu'une centaine de minutes lors de la première partie de saison, Endrick a retrouvé toutes ses qualités à Lyon.

Souvent comparé à Romario, ancienne gloire de la Seleçao, en raison de sa puissance malgré sa taille modeste, Endrick espère marcher dans les pas de l'ancien buteur qui avait inscrit cinq buts lors du sacre du Brésil au Mondial-1994 aux États-Unis.

Yan Diomandé (Côte d'Ivoire)

Flamboyant avec Leipzig cette saison, avec 13 buts et dix passes décisives, Yan Diomandé occupera à 19 ans le flanc gauche de l'attaque ivoirienne à la Coupe du monde.

Explosif, habile des deux pieds, le natif d'Abidjan a inscrit deux buts lors de ses deux premières sélections à l'automne dernier, avant de rallier les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations avec les Éléphants.

Capable d'évoluer sur les deux ailes, Diomandé a de quoi tourmenter les défenses de ce Mondial. Après avoir raté le rassemblement international de mars en raison d'une blessure à une épaule, il pourra parfaire ses gammes en sélection face à l'équipe de France en match amical le 4 juin à Nantes, avant de rallier l'Amérique.