Trois joueurs ont déjà changé de club pour plus de 100 millions d’euros cet été. D’autres opérations de cette ampleur pourraient encore être conclues et permettre au mercato de battre un record. Tour d’horizon des dossiers à suivre.

Vinicius Junior et Bruno Guimarães, deux joueurs très convoités sur le marché des transferts (image d’archives).

Un record en passe de tomber ?

Un record en passe de tomber ? Ces transferts XXL pourraient bientôt affoler le mercato

En 2013, Gareth Bale était devenu le premier footballeur à faire l’objet d’un transfert à neuf chiffres. Le Gallois avait quitté Tottenham pour rejoindre le Real Madrid contre 101 millions d’euros. Il avait ensuite fallu attendre trois ans et le retour de Paul Pogba à Manchester United pour assister à une nouvelle opération dépassant les 100 millions.

Depuis, cette barre symbolique a été franchie à 20 reprises.

Rien que cet été, trois joueurs ont été transférés pour des montants supérieurs à 100 millions d’euros: Morgan Rogers, passé d’Aston Villa à Chelsea pour 138 millions, Elliot Anderson, recruté par Manchester City à Nottingham Forest pour 135 millions, et Sandro Tonali, qui a quitté Newcastle pour Tottenham contre 108 millions.

Jamais plus de trois transferts à plus de 100 millions d’euros n’avaient été réalisés au cours d’une même période de mercato. Ce record pourrait toutefois tomber cet été, puisque plusieurs opérations majeures semblent se dessiner.

Yan Diomande

Le Real Madrid serait disposé à débourser plus de 100 millions d’euros pour s’attacher les services de la pépite du RB Leipzig. Il y a plus d’une semaine, le spécialiste des transferts Fabrizio Romano avait même annoncé l’opération comme étant bouclée, provoquant au passage une polémique avec son concurrent Florian Plettenberg.

Le transfert n’a pourtant toujours pas été officialisé. Marcel Schäfer, directeur sportif du RB Leipzig, a tenu à remettre les pendules à l’heure sur Sky.

«Il est clair que l’un ou l’autre de ces prétendus experts du mercato a annoncé il y a quelques jours que l’accord était conclu. Ce n’est tout simplement pas le cas. Nous n’en sommes pas encore là», a-t-il expliqué.

Leipzig réclamerait 120 millions d’euros garantis, auxquels pourraient venir s’ajouter différents bonus.

Bradley Barcola

Après le départ de son joueur emblématique Mohamed Salah, Liverpool cherche toujours un nouvel ailier. Les Reds auraient déjà jeté leur dévolu sur Bradley Barcola, qu’ils aimeraient attirer à Anfield.

L’international français serait favorable à un départ pour Liverpool, mais les deux clubs discutent encore du montant de l’indemnité de transfert.

Selon plusieurs médias, le Paris Saint-Germain aurait initialement réclamé la somme astronomique de 170 millions d’euros pour le joueur de 23 ans. Ses exigences auraient depuis été revues à la baisse. Le club parisien ne devrait toutefois guère accepter de laisser partir son ailier pour moins de 100 millions.

Julian Alvarez

L’attaquant argentin compte parmi les joueurs les plus convoités de la planète et souhaiterait quitter l’Atlético Madrid. Durant la Coupe du monde, le joueur de 26 ans avait même déclaré publiquement qu’un départ constituerait «la meilleure solution pour tout le monde».

Les Colchoneros n’ont cependant aucune intention de se séparer de leur joueur le plus précieux. Après avoir déjà repoussé les avances de leur voisin du Real Madrid, ils ne semblent pas davantage disposés à négocier avec le FC Barcelone.

Selon Miguel Angel Gil Marin, directeur général de l’Atlético, le club refuserait même une offre de 200 millions d’euros pour Alvarez. Reste à savoir si le Barça passera véritablement à l’offensive et acceptera de casser sa tirelire.

Bruno Guimarães

Le transfert de Bruno Guimarães à Arsenal paraît plus probable que celui de Julian Alvarez. Newcastle a néanmoins déjà refusé une première offre des Gunners.

Le club de Fabian Schär a perdu plusieurs cadres cet été, parmi lesquels Anthony Gordon, Sandro Tonali et son entraîneur Eddie Howe. Le départ de son capitaine constituerait donc un nouveau coup dur.

Pour convaincre Newcastle de céder son puissant milieu de terrain, Arsenal devra sans doute s’approcher de la barre des 100 millions d’euros, voire la dépasser.

Vinicius Junior

Arsenal souhaite également renforcer son attaque et entend profiter des incertitudes entourant l’avenir de Vinicius Junior au Real Madrid.

Le Brésilien se trouve actuellement à un tournant: prolonger son contrat ou quitter le club. Son bail au Santiago-Bernabéu arrive à échéance au terme de la prochaine saison. Sans prolongation, le Real s’exposerait donc à le voir partir librement un an plus tard. Selon le quotidien espagnol «AS», des discussions décisives doivent avoir lieu cette semaine.

Quoi qu’il arrive, Arsenal devra mettre une somme colossale sur la table. Un montant d’environ 150 millions d’euros est évoqué.

Mikel Arteta souhaiterait absolument recruter l’attaquant de 26 ans et en faire l’une des figures centrales du projet des Gunners, champions la saison dernière. Un statut susceptible de séduire Vinicius, dont la place n’était plus totalement incontestée à Madrid ces derniers mois.

Michael Olise

En cas de départ de Vinicius, le Real Madrid souhaiterait probablement réinvestir une partie de l’argent récolté dans le recrutement de Michael Olise.

Depuis plusieurs mois, le club madrilène s’intéresse de près au talentueux international français. Mais le Bayern Munich n’entend en aucun cas se séparer de sa star, même si le joueur de 24 ans aurait fait part de son envie de rejoindre le Real.

Michael Olise restera «bien entendu» à Munich, a récemment assuré Jan-Christian Dreesen, président du directoire du Bayern. Il a également affirmé qu’aucun contact n’avait eu lieu avec le Real Madrid.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.